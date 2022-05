Nejbláznivější karbonové auto by se již brzy mělo představit v produkční formě

Stefano Picasso, zakladatel švýcarské automobilky Picasso Automotive, v lednu loňského roku oznámil, že jeho tým pracuje na supersportu PS-01, jinak označovaném také jako „nejbláznivější karbonové auto“. A již příští měsíc, téměř rok a půl od ohlášení projektu, nás prý čeká představení jeho produkční verze.

Společnost podle kolegů Motor1 rozeslala tiskovou zprávu, ve které se pochlubila, že premiéra nového vozu proběhne již 8. června, během akce Top Marques Monako. Kromě odhalení nového vozu, jehož jméno PS-01 nemusí být oficiální, se navíc očekává také kompletní zveřejnění technických parametrů a zřejmě i ceny a výrobních plánů.

Video se připravuje ...

Již nyní však víme, že hmotnost nového vozu by se měla pohybovat pod hranicí jedné tuny (kolem 980 kg), čehož měla automobilka dosáhnout použitím karbonu v dosud nevídaném množství. Při plné rychlosti by měl navíc vůz díky propracované aerodynamice generovat přítlak až 960 kilogramů, díky čemuž by měl být mimořádně stabilní.

Automobilka také uvedla, že maximální rychlost a ultimativní akcelerace budou zásadní vlastnosti a model PS-01 má být rychlý jak na okruzích, tak na veřejných silnicích. Supersportovní monstrum na značkách navíc slibuje bezkonkurenční řidičské zážitky.

Zatím není jisté, jaká pohonná jednotka se bude ukrývat pod kapotou. V době loňského ohlášení projektu se mluvilo o motoru jedněch z nejznámějších italských automobilů, přičemž nejčastěji skloňovanou variantou měl být twin-turbo přeplňovaný vidlicový šestiválec o výkonu cca 600 koní.

Produkční verze by však měla využívat zcela odlišný motor, o kterém toho zatím mnoho nevíme. Údajně však měl být koncipován tak, aby poskytoval nejlepší spojení výkonu a funkčnosti. Těžko si pod tím ale představit cokoliv konkrétního. A velkou nápovědu nenabízí ani video z testování prototypu.

Na vývoji vozu měla společnost Picasso Automotive spolupracovat s řadou renomovaných partnerů z oboru. Například společnost Sadev pracovala na převodovce, Sabelt dodal sedadla, společnost Carbo Brake je zodpovědná za brzdový systém a podvozek pochází od společnosti Öhlins. Švýcarská automobilka by měla mít mezinárodní investory a na svůj produkční supersport už prý přijala i první objednávky.