Bugatti vyhlásilo nevšední svolávačku: Jediné auto, kvůli jednomu šroubu

Bugatti sice vyrábí jedny z nejdražších a nejluxusnějších vozidel na trhu, přesto se ani této značce nevyhýbají svolávací akce, které mohou být s přihlédnutím k extrémním výkonům a schopnostem extrémně důležité.

Ostatně stačí si vzpomenout na leden, kdy automobilka volala do servisů majitele několika desítek modelů Pur Sport, u kterých hrozil problém s pneumatikami. Nyní však automobilka volá do servisu jeden jediný Chiron, u kterého má být problém s jedním jediným šroubem.

Podle citace svolávací akce z 28. března, oznámené americkým úřadem NHTSA, bylo během interní zkoušky systému momentového klíče zjištěno, že jeden ze šroubů v Bugatti Chiron z roku 2018 není dotažen v rámci požadovaného rozsahu točivého momentu a to může vést k problémům s bezpečností.

Celá svolávací akce přitom ukazuje, jak neuvěřitelně komplexní záznamy o výrobě každého vozu automobilka vede a uchovává, pokud je schopna identifikovat jeden špatně utažený šroub u vozu vyrobeného v roce 2018.

Zpráva svolávací akce jde přitom do takových detailů, že uvádí i konkrétní šroub a točivý moment. Špatně dotažen by měl být jeden ze dvou šroubů podpěry předního rámu, který byl namísto 19 Nm dotažen pouze na 9 Nm.

Je tedy skutečně ohromující, jak detailní jsou záznamy společnosti a jak se věnuje zpětné kontrole vyrobených vozů i s odstupem času. Současně je však trochu zvláštní, že si nikdo problému nevšiml dřív.

V každém případě je jasné, že si majitel dotčeného vozu nejspíš nebude muset dělat se svolávací akcí příliš velké starosti. Oprava by měla být poměrně snadná, automobilka ji zaplatí a navíc by měla zajistit i přepravu vozu od zákazníka do servisního střediska a zpět.