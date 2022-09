Nejbrutálnější Dodge Challenger na světě? Jezdí na LPG a je z Německa

V posledních týdnech je Dodge Challenger zmiňován více než kdy předtím, a to zejména kvůli chystané radikální změně, která se týká samotného pohonu. Současná generace Challengeru, která je tu s námi již od roku 2008, je tou poslední nejen s osmiválcem Hemi, ale se spalovacím motorem obecně. Dle slov mluvčího automobilky dorazí za dva roky nová generace v čistě elektrické podobě.

To je pro fanoušky muscle cars nepříjemná zpráva. O to více můžeme očekávat nárůst prodejů současné generace, která by se měla nabízet přinejmenším do roku 2024, než dorazí nový model v elektrické podobě. Model Challenger je již v sériové verzi jedním z nejvíce svalnatých vozů na světě.

V Německu se rozhodli posunout úroveň termínu muscle car na zcela novou úroveň. Jedná se o Autoservice Kurtz, sídlící několik desítek kilometrů od Stuttgartu, který servisuje vozy značek Dodge a RAM. Pro Challenger si Němci připravili naprosto šílený bodykit Shirokai.

Poznávacím znamením tohoto bodykitu jsou masivní blatníky s viditelným přichycením pomocí šroubů, které Challenger rozšiřují o 25 centimetrů. Velikosti blatníků odpovídá navazující boční práh. Za nemalý lze považovat také přední splitter a difuzor od další německé společnosti Prior Design. Zadní spoiler je v porovnání s ostatním decentnějším doplňkem.

Standardní lak nahradila matná černá Obsidian Black. Pro zdůraznění brutality dostává Shirokai Challenger zcela nová jednadvacetipalcová kola s deseti paprsky, která jsou obuta do pneumatik Michelin. Autoservice Kurtz do upraveného Challengeru nainstaloval vzduchový podvozek, takže nemusí sedět tak nízko jako na fotografiích.

Vzhledem k viditelné změně by se očekávala také úprava pohonného ústrojí. Zde však zůstalo bohužel vše při starém. Challenger SXT má pod kapotou 3,6litrový šestiválec Pentastar s osmistupňovou automatickou převodovkou a pohonem zadních kol. Tento motor má v Challengeru výkon 227 kW (309 k).

Jedinými změnami jsou přidání vzduchového filtru aFe a alternativního palivového systému LPG Prins. V Challengeru je tak nově tlaková nádrž, plynový ventil, rozvodné potrubí, regulátor tlaku nebo řídící jednotka pro zvolení paliva s indikací množství LPG. Přece, když vytuněný Challenger, tak jedině na plyn!