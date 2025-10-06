Předplatné
Nejen mobily! Tento týden jde policie v Česku po všem, co řidiče rozptyluje

Telefonující řidič
Řidička octavie dopadla hůř, za telefonování během jízdy jí kromě pětistovky pokuty přistály na kontě řidiče dva trestné body
Dohled nad dopravou z policejního autobusu
Dohled nad dopravou z policejního autobusu
Jan Faltýsek
Od 6. do 12. října 2025 probíhá po celé Evropě velká dopravně-bezpečnostní akce ROADPOL „Focus on the Road“. Cíl je jednoduchý: vytáhnout oči řidičů zpátky na silnici a omezit nepozornost. Do koordinované akce se zapojují desítky zemí včetně Česka.

Tento týden v Česku probíhá velká policejní akce. Policie se však nesoustředí jen na telefonování za jízdy. Kontroly budou komplexní – hlídky budou sledovat i připoutání řidičů, používání dětských sedaček a celkové chování za volantem. Do akce se zapojí také neoznačená policejní vozidla, která budou v provozu monitorovat řidiče z běžného provozu a zachycovat přestupky na kameru.

Hlídky se během týdne zaměří na:

  • Jakoukoli manipulaci s telefonem či jiným zařízením za jízdy
  • Nepoužití bezpečnostních pásů u řidičů i spolujezdců
  • Nesprávné používání dětských zádržných systémů
  • Kontroly v místech s vyšším rizikem nepozornosti – přechody, křižovatky, kolony a dálnice

Proč to řeší a kde staví

Nepozornost je dlouhodobě nejčastější příčinou nehod způsobených řidiči v ČR. Smyslem akce je přidusit rutinu „jen rychle ťuknu do mobilu“ a nastavit řidičům jasné hranice.

Nejčastěji se bude kontrolovat na městských tazích, přechodech, křižovatkách a dálnicích – tedy všude, kde sekundová nepozornost bolí nejvíc. Policie ČR účast potvrdila a hlídky budou ve všech krajích. Počítejte s kombinací klasických hlídek, skrytého dohledu a „mobilních“ kontrolních stanovišť.

Video placeholder
Speed Marathon 2025 v Brně • Zdroj: Policie ČR

Jaké pokuty hrozí

  • Telefon v ruce za jízdy: 4 body, 2 500–3 500 Kč blokově, až 10 000 Kč ve správním řízení 
  • Nepřipoutání: Peníze + body, podle situace a typu přestupku
  • Dítě bez autosedačky: Vysoké riziko postihu i zákazu pokračování v jízdě

Pokuta je jedna věc, ale hlavní důvod, proč akce vznikla, je bezpečnost... I krátké „mrknutí“ na displej znamená desítky metrů jízdy naslepo.

Mýty vs. realita

Nepravda: „Když mám telefon v držáku, můžu na něj klikat.“
Telefon v držáku je sice v souladu se zákonem – ten zakazuje pouze držet zařízení v ruce při jízdě. To ale neznamená volnost pro libovolné klikaní. Pokud během jízdy telefon v držáku aktivně ovládáte, píšete nebo přepínáte aplikace, může to policie vyhodnotit jako nevěnování se řízení. V praxi tedy platí: držák ano, ale nastavte trasu či hovor před jízdou a během jízdy používejte jen hlasové ovládání.

Nepravda: „Na červené můžu psát zprávy.“
Ne tak úplně. I když vozidlo stojí na červené nebo v koloně, stále jste účastníkem provozu. Zákon mluví o „řízení vozidla“, a to zahrnuje i okamžiky, kdy vozidlo sice stojí, ale řidič má stále povinnost mít situaci pod kontrolou – být připraven zareagovat na změnu světel, rozjezd kolony nebo pohyb chodců. Pokud během stání na semaforu píšete zprávu, policie to může posoudit jako přestupek – typicky „nevěnování se řízení“.

Zdroje: BESIP, Centrum dopravního výzkumu (CDV), Ministerstvo dopravy ČR, PČR, ROADPOL.eu │ Foto: archiv, PČR

