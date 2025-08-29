Nejhůře prodávané MPV v Česku dostalo novou techniku. Podstatně se zlepšilo
MPV nemají poslední roky snadnou existenci, i v Česku se ale stále v nabídce několika značek najdou. Loňská novinka Voyah Dream zatím nikoho moc nezaujala, změnit to ale může facelift, který přináší pár zásadních vylepšení.
V Česku se od loňského roku prodává elektrické a hybridní MPV Voyah Dream, spadající pod prémiovou značku koncernu Dongfeng. Zatím to nebyl nijak velký úspěch, protože od počátku prodeje doteď byl registrován jen jeden elektrický kus, hybrid se neprodal jediný. Změnit by to mohla modernizace, která napravuje některé nedostatky.
Na pohled se auto nijak zásadně nezměnilo, čínská verze má velkou chromovanou masku už déle. Interiér je však podstatně luxusnější, než jaký jsme zažili v našem loňském testu novinky. Uvnitř je 29" head-up displej, 17,3" stropní obrazovka pro cestující vzadu a 15,6" displej infotainmentu, který běží na systému Huawei HarmonySpace 5. Ve středové konzoli je zabudována 13litrová chladnička. Sedadla druhé řady jsou spíše velkými gauči s masážní funkcí s 26 body, která pokrývá oblast krku, ramen, pasu, boků a nohou.
Zajímavější jsou ovšem změny techniky. Současná PHEV verze má baterii o kapacitě 43 kWh, modernizovaná se zvětšila na 62,5 kWh. Auto má 800V architekturu a nabíjení 5C, které má ze 20 % do 80 % zabrat jen 12 minut. Znamenalo by to maximální nabíjecí výkon lehce přes 300 kW. Zásadní skok proti současné verzi, která má 400V architekturu a nabíjí se výkonem jen 80 kW. Do 80 % ji to tak zabere 50 minut, ačkoliv má menší baterii. Čistě elektrický dojezd nové verze má být 350 kilometrů, kombinovaný 1.530 kilometrů, ale oba jsou v čínském cyklu CLTC.
Plug-in hybridní pohon roztáčí všechna čtyři kola, spalovací motor je přeplňovaná čtyřválcová patnáctistovka. Kombinovaný výkon je 490 kW, točivý moment 915 Nm a na stovku 5,3 metru dlouhé auto zrychlí za 5,9 sekundy. V nabídce by měla nadále zůstat i varianta s menší baterií.
Zajímavostí je, že nově má auto natáčení zadní nápravy až o 5° a podle tiskové zprávy by auto mělo umět i tzv. „tank turn“, tedy otočení na místě jako tank. Jakým způsobem je toto řešeno, ale Voyah nezmiňuje. Autonomní funkce a další asistenty řídí systém Huawei Qiankun ADS 4.0, který využívá 27 senzorů, včetně lidaru a radaru. Ve srovnání s předchozí generací ADS 3.0 se podle oficiálních údajů snížilo prudké brzdění o 30 %.
Novinka bude uvedena už v září na domovský trh, kde je Dream nejúspěšnějším modelem značky Voyah. Letos se jej prodalo už 36.813 kusů, což je nárůst o 83 % proti předchozímu roku. K nám se novinky Dongfengu dostávají obvykle s ročním zpožděním a je otázkou, kolik funkcí modelu zůstane. Například u softwaru Huawei bychom si na to moc nesázeli. Základní cena současné verze Voyah Dream na českém trhu je 2.449.900 Kč.
Zdeoj: Voyah, zdroj foto: Voyah, zdroj videa: Auto.cz