Nejlevnější auta před 30 lety: Za 100 tisíc zbyly jen oči pro pláč

Krátce po revoluci už vozy s původem v někdejších zemích NDR a SSSR nikoho nezajímaly. Je to ale škoda – žigulík totiž díky přestěhování do Indie podstatně zlevnil a kdysi vysmívaný trabant se v posledním vývojovém stádiu proměnil v téměř moderní auto. Prvně jmenovaný u nás ale nakonec sklidil jen ostudu. A druhý už ani dorazit nestihl.

Rok 1992. Konec jedné éry. Definitivní zánik československé federace. Historicky poslední zimní i letní olympijské hry uskutečněné v jediném roce. První vlna kuponové privatizace. Velkolepý koncert kapely Guns N´ Roses na pražském Strahově, vstupenka za rekordních 350 korun. Mafiánské atentáty na vyšetřující soudce Giovanniho Falcone a Paola Borsellina na Sicílii. První vítězství Billa Clintona v amerických prezidentských volbách. Volkswagen Golf III vítězem evropského titulu Auto roku. Trh ČSFR čítající už celkem 19 automobilových značek. Nejlevnější model: Škoda Favorit 135 L. Cena: 136.800 Kčs. Cenový odstup od nejlevnějších západních i dálnovýchodních vozů více než propastný:

Fiat Panda – 263.500 Kčs

Fiat Uno 45 Base – 293.500 Kčs

Peugeot 206 Look – 307.600 Kčs

Citroën AX Ten – 316.750 Kčs

Hyundai Pony 1.3 LS – 340.000 Kčs.

Při tehdejší průměrné hrubé mzdě 4644 Kčs se tak automobil stává pro spoustu rodin stále nedostupnějším zbožím, a tak ani není divu, že se někteří podnikatelé snaží proniknout na trh s přiměřeně vybaveným i motorizovaným vozem za tehdy ještě přijatelných sto tisíc. Vedle opravdu lidového ukrajinského třídveřového mini ZAZ Tavrija tak zakrátko působí tisková informace o chystaném velkém rodinném sedanu za 99.900 korun jako neskutečný trhák. Zkrátka v době nově budovaných autosalonů zahraničních značek splněný sen: „Mámo, tu naši starou škodovku prodáme a koupíme si něco nového, moderního a pokud možno západního, když už konečně máme ten kapitalismus!“

Nejprve zpráva o autě za sto tisíc šokuje návštěvníky litoměřické výstavy Tempo 92 a poté i brněnského veletrhu Autotec 92. Nikdo ten zázrak zatím neviděl, první popis však vyjadřuje silné argumenty: „Plechová karoserie, čtyřmístný čtyřdveřový sedan se čtyřválcovým čtyřdobým motorem o zdvihovém objemu přes 1000 cm3, pracující na bezolovnatý benzin a vybavený třícestným katalyzátorem.“ Někteří si pod touto charakteristikou mohou představovat klidně i drahou limuzínu. A proč ne, hovoří se přece o brzké světové premiéře nového malého Mercedesu třídy C v Praze, navíc se v bývalém bratislavském závodě BAZ rozjíždí montáž Volkswagenů Passat… Prostě jsme v Evropě, a tak už se budeme za rozumné peníze vozit ve stejně luxusních autech jako Němci, Francouzi, Belgičané, Italové a další.

Premiéra zároveň derniérou

Konečně nadchází dlouho očekávaný okamžik a vysněný rodinný automobil za sto tisíc korun se poprvé oficiálně představuje veřejnosti. Je září 1992 a do Československa se dostal jediný kus chystané novinky, o níž média nadšené vykřikují superlativy už půl roku. Vzpomínáme na odhalení sympatického sedanu Daewoo Racer, jenž se naší veřejnosti představil před čtyřmi lety a okamžitě se stal hitem. Velký rodinný sedan za 189.900 korun.

Okamžik napětí… Teď! Euforii a nadšení však střídá neskrývané zklamání – stojí před námi indická mutace dnes už archaického Fiatu 124, někdejšího evropského vítěze prestižního titulu Auto roku 1967. Celosvětově známý sedan kdysi vytvořil pro Fiat vyhlášený designér Dante Giacosa a dosud jezdí v různých zemích pod názvy Kia 124, VAZ 2101, Seat 124, Tofas Serce nebo Premier 118 NE. Právě posledně jmenovaná indická verze klasického sedanu se nakonec ukazuje jako půl roku pečlivě střežené překvapení přichystané pro československý národ. Bílý sedan na první hrozivé kvality zpracování à la „dodělej kladívkem“ se však neprezentuje podle očekávání nikterak věhlasně, naopak se na pražské automobilové výstavě pouze nesměle krčí v okolí šaten. Záhy navíc vyplouvá na povrch nepříjemná skutečnost – asijský automobil nikterak valné jakosti dosud nezískal potřebnou homologaci pro silniční provoz. A jak se zdá, ani ji nedostane – její cena je totiž při slibované prodejní hodnotě příliš vysoká. Obrovská očekávání od velkolepého rodinného fára z jižní Asie, které mělo ve statisících kusů zakrátko zaplavit celou naši republiku, se tak rázem rozplývají jako pára nad hrncem. Slibné naděje končí pořádnou ostudou. Sbohem, premiéra premieru se stává současně derniérou. Škoda Favorit si tak může konečně opět oddychnout, do konce produkční kariéry už ji na odbytovém trůnu těžko někdo ohrozí. A nadechnout se znovu může i původně sovětský žigulík VAZ 2107, postavený na stejném základě jako indický „prototyp“. Sice bez pokovených okenních skel proti slunci, ale nadále se spolehlivostí odpovídající zavedené ladě.

Technické údaje Premier 118 NE Motor atmosférický zážehový čtyřválec Objem 1172 cm3 Výkon 39 kW při 5600/min Točivý moment 113 N.m při 4000/min Převodovka čtyřstupňová manuální Pohon zadních kol Brzdy vpředu kotoučové, vzadu bubnové Rozvor 2420 mm Vnější rozměry 4048 x 1611 x 1420 mm Největší rychlost 135 km/h Zrychlení 0-100 km/h 19,4 s Normovaná spotřeba 8,6 l/100 km Objem nádrže 39 l Plánovaná cena nového vozu (1992) 99 900 Kčs

Trabant konečně omládl

Ve znovusjednoceném Německu mají ve stejné době vozy s vyčpělou vůní socialismu jiné potíže – právě tak jako sedan a kombi Wartburg 1.3 se dočkal ukončení produkce v roce 1991 také legendární Trabant 1.1. Ten se pro poslední dvě produkční sezony spolu se zmíněným číselným označením dočkal čtyřdobého čtyřválce z Volkswagenu Polo. V domácím Německu vyšel po sjednocení republik na 8690 DM, což bylo podle tehdejšího kurzu 151.284 Kčs. Československý trh opustil jeho dvoutaktní předchůdce 601 už v druhé polovině 80. let a poslední vozy zde dobrovolně v ulicích zanechali v roce 1989 emigranti z NDR prchající přes ČSSR na Západ.

Čtyřtaktní model s motorem objemu 1,1 litru však i v konstrukčně téměř čtyřicetileté karoserii dokázal působit svěžím dojmem, modernizace kabiny se na rozdíl od pocitově chladného indického premieru východoněmeckým vývojářům povedla na výbornou. Uvnitř se nás zmocňují hřejivé emoce, příjemná palubní deska vyniká přehledností, estetikou i přijatelnou kvalitou zpracování. Dokonce i nad hlavami máme příjemný pocit volnosti, škoda jen absence stropní výplně, sedíme tak jen pod holými dřevotřískovými deskami pobitými bílými panely. Produkce Trabantu 1.1 byla ukončena rok před pražským odhalením Premieru 118 NE, což je velká škoda. Tohle auto by jistě československou cenu udrželo na její slibované úrovni. Ve zmíněném roce 1992 by se za podobné peníze dalo dovézt jako zánovní ojetina ze zahraničí. Vzhledem k tomu, že volkswageny namlsaní východní Němci už se tehdy k trabantům nehlásili, hlavním odbytištěm se stalo Maďarsko. A také Polsko, odkud pochází konkrétní testované auto. U našich severních sousedů se jako nové prodávalo za 33.000 zlotých pod jménem Trabant Polo. O názvu vzhledem k použitému motoru netřeba spekulovat – před známými se v prvních letech socialismu přece jen lépe machrovalo s vlastnictvím německého pola než trabantu…

Technické údaje Trabant 1.1 Motor atmosférický zážehový čtyřválec Objem 1043 cm3 Výkon 29 kW při 5300/min Točivý moment 74 N.m při 2700/min Převodovka čtyřstupňová manuální Pohon předních kol Brzdy vpředu kotoučové, vzadu bubnové Rozvor 2020 mm Vnější rozměry 3516 x 1528 x 1420 mm Největší rychlost 125 km/h Zrychlení 0-100 km/h 20,7 s Normovaná spotřeba 7,5 l/100 km Objem nádrže 28 l Cena nového vozu (1991) 8690 DM

Ryn-tyn-týn do koše

První majitelkou čtyřdobého trabantu se stala jistá paní Alexandra ročníku 1929, a proto nepřekvapí dodnes vzorně zachovalý původní stav vozu. Do Česka dorazil sedmnáctiletý německý tudor už v roce 2008 a proti zdejším sběratelským dvoutaktům vyniká nejen silným motorem moderní koncepce nebo dvojnásobným zdvihovým objemem, ale také třeba kapalinovým chlazením. Liší se navíc nádrží umístěnou vzadu. V tomto případě plechová nádoba postavená za pravým blatníkem hodně připomíná o rovné čtvrtstoletí starší redakční Opel Kadett B.

Na silnici však čtyřtaktní trabant popírá vše, co si z jeho minulosti pamatujeme. Nejde jen o tradiční nahrazení tvrdé tóniny „ryn-tyn-týn“ jemným hučením čtyřválce, ale i o mnohem suverénnější jízdní chování. Především se o více než polovinu zkrátila doba akcelerace z nuly na stovku, což však i v tomto případě představuje více než dvacetisekundové čekání. Dvoubarevný interiér dnes působí spíše jako povedené retro než povýšení silně zastaralého trabantu na vzhledovou úroveň počátku 90. let. Oceňujeme, že při tehdejším přílivu moderních audiosystémů s přehrávači CD či podporou RDS výrobce chvályhodně počítal i s místem pro zástavbu rádia. Před spolujezdcovým sedadlem dokonce najdete i elegantní mřížku případného reproduktoru. Jenže kabina zůstala nadále velmi hlučná.

Moderně působí čtyřramenný volant, řadicí páka na podlaze i jednoduchý přístrojový štít podobný současnému Fiatu 500. Vývojová modernizace se u proměny Trabantu 601 v model 1.1 týkala pohonné soustavy i designu, karoserie se tak za jízdy stále klepe jako drahý pes. Dokonce přežila i sedadla titěrných rozměrů osazená tvrdými mřížovými opěrkami. Přesto jsou v rámci žánru překvapivě pohodlná.

Jihoevropský recyklát

Přestože premier technicky vychází z Fiatu 124, základ indického modelu představuje licenční španělská alternativa Seat 124. Vidět je to na přídi s chladičovou mřížkou s úzkými světlomety. Model 118 NE se domácím zákazníkům představil v roce 1985 a jeho tajemství tkví v tom, že celá linka v indickém závodě pochází ze Španělska. Když v modelové nabídce Seatu vystřídal model 124 modernější typ Malaga, což byl upravený Fiat Regata, letitou produkční linku ještě předal k dalšímu využití do Asie. Sedan na původní bázi 35 let starého Fiatu 124 se v Indii vyráběl až do roku 2001. Proti východním žigulíkům známým z našich silnic a originálním jižanským fiatům získal interiér premieru novou palubní desku, jednoduchý plastový výlisek modernějšího střihu. Ten však v testovaném voze kvůli přestavbě na levostranné řízení nahradila deska z žigulíku. S jakostí zpracování si tenkrát v Indii příliš starostí nedělali. Přesto se tento model úspěšně dožil počátku současného milénia.

Naopak automobilka Trabant, patřící do někdejšího východoněmeckého koncernu IFA, produkci nedostatkových trabantů ukončila o deset let dříve. Posledních modelů se západoněmeckou jedenáctistovkou bylo vyrobeno okolo čtyřiceti tisíc kusů, což znamená už dnes obrovský sběratelský potenciál. Poslední vůz opustil brány továrny 30. dubna 1991. Tím ale příběh legendy z NDR neskončil – v roce 2009 se na mezinárodním autosalonu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem představilo zdařilé retrokombi Trabant nT s příslibem sériové výroby od roku 2012. Elektromobil délky 3950 mm však bohužel ztroskotal na faktu, že se tvůrcům nepodařilo nalézt silného strategického partnera, který by projekt zaštítil.

Nissan vs. Volkswagen

Pod kapotou klasického sedanu italského původu se pod různými značkami vystřídala spousta pohonných jednotek. Jednu z vůbec nejexotičtějších nalezneme v modelu Premier 118 NE, kde dodatkové označení NE charakterizuje právě výrobce motoru: Nissan Engine. Snaživá dvanáctistovka je zde spojena s japonskou převodovkou téhož výrobce a pro důstojný pohyb vozu stačí. Přesto nelze od spojení rozměrného modelu s objemově skromným agregátem čekat žádné zázraky. V nabídce byl dokonce také vznětový čtyřválec, jehož dodávku pro změnu zajistili Italové. Oba motory plní očekávání auta určeného na rodinné výlety, ale na dálnici příliš nepatří. A to ani v dobách ČSFR, kdy na ní byla největší rychlost omezena na 110 km/h.

Trabant přibral zástavbou čtyřválce proti dvoutaktům 84 kilogramů, z čehož většina připadá na příď, zbytek obstarává palivová nádrž přesunutá do zavazadlového prostoru. Přední náprava se tak dočkala přepracování především v rámci zesílení. Přesto se ani takto vzorně zatížené auto nechlubí kdovíjakou stabilitou, přetáčivost vozu v mezních situacích zůstává zákeřná. Ani s tímhle tudorem tedy na závodní dráze příliš neoslníte. Pro okruhy ani rallye však nikdy stvořen nebyl, jeho prioritou se stalo stejně jako v případě premieru levné cestování. Ani u jednoho to sice neplatí o spotřebě, ale v případě pořizovacích nákladů stoprocentně ano. Bílý premier na našich snímcích představuje vzácný konkrétní kus, který byl veřejnosti odhalen koncem roku 1992 v Praze. Sběratel raritních automobilů Petr Hladký z Mostu jej kdysi objevil v inzerci jako rozebraný nepojízdný vůz se započatou přestavbou na levostranné řízení. Za jeho vlastnictví se auto konečně dočkalo zprovoznění, představuje tak jediný premier provozovaný v naší republice. Jak se od Petra dozvídáme, přestavbu zahájil jeden z předchozích majitelů v Liberci. „Použil tehdy díly z žigulíku, a dokonce chtěl techniky na STK přesvědčit, že jde skutečně o ladu. Ale nezbaštili mu to,“ směje se Petr Hladký. Zároveň ale smutně ukazuje na diletantské záslepky otvory v motorové přepážce, kterými chtěl předchozí vlastník techniky oblafnout.

Jak premier, tak čtyřtaktní trabant představují dodnes atraktivní sběratelská auta, jejichž minulost má s historií České republiky až příliš mnoho společného, přestože zde paradoxně ani jedno z nich nikdy oficiálně nejezdilo. Exotický indický sedan je dnes skutečnou volbou individualistických fajnšmekrů, naopak malé východoněmecké vozy v nabídce youngtimerů stále najdete. Podle oficiálního ceníku už aktuální ceny hlásí nárůst, za limuzínu či kombi Universal ve stavu 2 v současnosti zaplatíte více než 5000 eur, v případě vzácného kabrioletu Tramp počítejte minimálně s dvojnásobkem. Pořizovací ceny čtyřtaktů se tak začínají dostávat na hranici běžnou pro kultovní dvoudobé modely.

Závěr: Neznámé známosti

Žigulík má dnes ve sbírce každý obdivovatel klasických aut, dvoutaktní trabant jakbysmet. Tak proč se k těmto notoricky známým tématům nepostavit netradičním způsobem? Premier jako indická verze někdejšího evropského vítěze Auta roku 1967 však má značný nedostatek – v Česku dnes najdete jen jeden jediný vůz. Jenže za hranicemi dodnes rozšířený čtyřtaktní trabant si může stále leckoho získat. Vypadá velmi přitažlivě, jezdí až nečekaně dobře, a přesto vás s ním ze srazu dvoutaktů nikdo nikdy nevyhodí.

Populární předobrazy

Základní tvary automobilů z našeho srovnání patřily nejrozšířenějším zahraničním vozům v socialistickém Československu. Sovětská verze jízdně schopného a pohodlného Fiatu 124 se pod názvem VAZ 2101 prodávala v ČSSR už od samého počátku 70. let a patřila u nás k nejobdivovanějším vozům ze zemí RVHP, naopak dvoutaktní Trabant 601 za poloviční cenu představoval nejlevnější automobil domácího trhu.

Španělská výpomoc

Dárcem techniky indického sedanu Premier 118 NE se s výjimkou pohonných jednotek stal Seat 124, španělská varianta Fiatu 124. V tamních závodech Barcelona a Pamplona se vyráběl v období 1968 až 1980 ve verzích sedan a kombi, k nimž se v letech 1970 až 1975 přidalo rovněž atraktivní kupé 124 Sport.

Univerzální neúspěchy

Čtyřtaktní trabant ožil v roce 1994, kdy se z Turecka po bankrotu obchodního partnera navrátilo zpět do rodné vlasti 444 kombi Trabant Universal. Repasované čtyřleté vozy opatřili Němci vyzývavými štítky „Einer von 444“ s nadějí, že i za sebevědomou cenu 19.444 DM rychle zmizí. Neprodali však ani stovku kusů. Sklad se vyprázdnil až za dva roky, a to díky slevám a diskontním nabídkám. Nezdařil se ani comeback trabantu v novém miléniu, a to navzdory krásnému designu i dokonalé návaznosti na předchůdce. Studie elektromobilu otestovala reakce veřejnosti na frankfurtském veletrhu IAA v září 2007, kde se poté o dva roky později ukázal finální Trabant nT. Parametry byly slibné: výkon 47 kW, dojezd 160 km, rychlost 130 km/h, nabití z 230V sítě za osm hodin, pohotovostní hmotnost 1050 kg, užitečné zatížení 400 kg. Naději na sériovou výrobu od roku 2012 však zhatil nezájem ze strany strategických partnerů.