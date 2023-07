Nejlevnější český karavan snad nemá chybu. Taháme ho Volvem za jednu výplatu

Nejlevnější karavan české výroby vypadá na první pohled jako řešení plné kompromisů. Je to opravdu tak, nebo nám při týdenním testu nic nechybělo?

Pro uskutečnění tohoto testu jsem se rozhodl hlavně kvůli vám, čtenářům. Sezóna právě začala a „obytňáky“ si zachovaly extrémní popularitu i v době po pandemii koronaviru. A také jsem si chtěl zkusit něco potahat za svým Volvem.

Jinak sám fanoušek karavanů nejsem. Mám je spojené s pomalou jízdou, nestabilitou, vlhkostí a dalšími negativy. Navíc rekreace s karavanem vyjde často dráž než pobyt normálním hotelu. Karavaning zkrátka musíte mít v krvi.

Po týdnu s nejlevnějším českým příbytkem na kolech však musím říci, že to mělo něco do sebe. Minikaravan Mini K Sport Plus totiž neobnáší negativa typická pro větší obytné vozy a karavany.

Stačí normální auto i řidičák. A nemusíte zpomalit

Jeho celková hmotnost je 750 kg, provozní potom 450 – 480 kg dle výbavy. Takže vám stačí obyčejný řidičák a slabé auto. Někteří zákazníci dokonce tahají Mini K Sport Plus za motorovou tříkolkou nebo Smartem.

Tento minibydlík má navíc homologaci pro rychlost až 130 km/h. A je jen o 18 centimetrů širší než moje Volvo V70. Nemusíte tedy nijak zásadně zpomalit, ani si nadjíždět do zatáček.

Dokonce není ani nutné, abyste uměli couvat s přívěsem. Minikaravan je totiž tak lehký, že manipulovat s ním může i jedna osoba. Pokud si tedy nevěříte na couvání, stačí ho odpojit a postrčit tam, kam potřebujete.

Konstrukce a stabilita: Nechybělo mi zděné bydlení

S mými dispozicemi těžkého hromotluka mi obvykle na všech mobilních příbytcích vadí fakt, že každý můj krok a pohyb je doprovázen nějakým zvukem, prohnutím nebo vrznutím. Stačí pár chvil v běžném větším karavanu nebo mobilheimu a začne se mi stýskat po čemkoli zděném. Ještě více potom nenávidím vlhkost, která je základem pro šíření zápachu, plísní a hmyzu.

Nic z toho mi u Mini K Sport Plus nevadilo. Tento karavan je totiž celý hliníkový a bytelný. Výrobce Carox+ pro konstrukci využívá vlastní základny spárované se zinkovanou a tlumiči odpruženou nápravou AL-KO.

Mimořádně pevné je potom samotné zajištění karavanu na místě pobytu. I přes jeho malé rozměry ho na místě drží 2 (v našem případě zabrzděná) kola, pomocné kolečko vpředu a hlavně 4 podpěry, z čehož 2 jsou integrované. Karavan se na místě ani nehne, i vorvaň do něho může naskočit bez sebemenšího pohybu nebo zvuku. A celé toto zajištění trvá jen pár minut.

Hliníkové stěny jsou sendvičové a obsahují izolaci, ale takovou, která nezadržuje vodu. Tedy, i pokud se do karavanu voda dostane, nedrží se tu. Stačí větrat a karavan bude pořád suchý a voňavý. Standardem je pětiletá záruka na zatékání, podmíněná každoroční návštěvou servisu výrobce v Ústí nad Labem.

Solární panely bohatě pokryjí spotřebu včetně lednice

Určitě doporučuji připlatit si za Flexi solární komplet 100Wp BlueSmart. Jediný slunný den vystačí na běžný provoz i po následující 4 dny, když je skoro zataženo. Za nutnou příplatkovou výbavu považuji také kompresorovou lednici. Je velmi úsporná, tichá a účinná, na plný výkon udrží zmrzlinu tuhou celý den.

Chladili jsme, svítili a nabíjeli mobily i notebooky. Přesto stav baterie neklesl pod 3/4 kapacity ani v noci. K solárnímu systému je i mobilní aplikace, takže máte pořád přehled. Jediný, kdo z tohoto nebyl nadšený, byl provozní kempu, který se již chystal, že nám prodá elektrickou přípojku za 140 Kč na den.

Útulný a prostorný interiér s detaily

Pokud by vás při pohledu na exteriér minibydlíku napadlo, zda to má vůbec cenu oproti spaní v pořádném kombíku, pohled dovnitř vás rychle vyvede z omylu. Prostor je velmi chytře řešený, nabízí spoustu úložných prostor a dostatečnou výšku k tomu, abyste si pohodlně sedli.

Matrace vypadá příliš tenká, čekal jsem, že si po první noci přidám ještě jednu z domova. Nakonec jsem vůbec problém neměl, naopak, celé noci jsem nepřetržitě spal bez potřeby se stále převalovat. To může být ale můj subjektivní pocit, každému může vyhovovat jiná matrace. Pro 2 lidi je místa více než dostatek, ani ve 3 lidech by to nebyl žádný punk.

V oknech je důmyslný systém, který spojuje roletku a síťku proti hmyzu. Otevřením bočních oken (pravé je příplatkové) vytvoříte příjemný průvan, úmorné horko jako ve stanu tu nehrozí. V minibydlíku snadno vytvoříte naprostou tmu, takže ztratíte pojem o čase. Můžete se tedy vyspat kdykoli chcete či potřebujete. K dispozici je také sluneční plachta, se kterou si před vstupem vytvoříte předsíňku.

Na stropě jsou dvě lišty LED osvětlení. Mají několik stupňů svítivosti, od jemného přisvícení po silnou záři. Veškerá elektronická výbava je ovládána pomocí fešného panelu s ovladači a vypínači. Lednice, osvětlení interiéru i exteriéru, 12V a USB zásuvky. To vše je poháněno solárními panely.

Pouze 230V zásuvka je zvlášť a vyžaduje napojení karavanu na elektrickou přípojku. Nezávislé na elektřině je potom dieselové topení, které jsme vzhledem k vyšším teplotám nevyzkoušeli.

Menší karavan, lepší karavan?

V kempu budil minibydlík pozdvižení. Zkušení karavanisté se na něho chodili dívat a po jeho otevření byly reakce bez výjimky pozitivní. I podle zkušeností výrobce mnoho zájemců o mini karavany přechází paradoxně z velkých karavanů.

Neřekl bych tedy, že jde pouze o nouzové spaní pro lidi, co nemají na velký karavan. Jde o odlišný styl pojízdného bydlení, který proti větším pojízdným příbytkům přináší mnoho pozitiv a jednodušší manipulaci.

Nebudete brzdou provozu, zapřáhnete ho téměř za cokoli a manipulovat s ním svede i jeden člověk. Vozit navíc venkovní sprchu není problém. A že tu není WC? Za mě jedině dobře, opravdu nechci vozit a rozpouštět vlastní odpad.

Díky solárním panelům ušetříte v kempech za elektrickou přípojku a užijete si nonstop lednici. Ušetříte také za mýto v zemích, kde se připlácí u vyšších vozidel (např. Slovinsko). Na první STK musíte po 4 letech od první registrace, poté pravidelně každé 2 roky. Povinné ručení vyjde na pár stovek. Provozní náklady jsou tak minimální.

A cena? Základ činí 230.000 Kč, ale pár příplatků považuji za nutnost. Zejména brzděná náprava, solární systém či nezávislé topení. I tak bychom se v případě rozumné konfigurace dostali pod 300 000 Kč. Cena testovaného kousku byla vyšší, ale bez pár věcí bych se obešel. Například horní skříňky bych vyměnil za více místa, to je hned 16.000 Kč dolů.

Svůj minibydlík si můžete navrhnout v konfigurátoru výrobce. Mimo něj je v nabídce i jeden menší kousek, ale ten je jen o pár tisíc levnější a člověk se v něm ani neposadí. Moc lidí ho proto nevolí.

A jak se tahá Volvem V70 s atmosférickým benziňákem?

Cesta s karavanem K Sport Plus do kempu vedla po dálnici D11. Ta je směrem z Prahy lehce z kopce. Volvo s výkonem 125 kW a nízkým točivým momentem 230 Nm nemá žádný problém přesáhnout tachometrových 130 km/h. Stejně bezproblémové jsou rozjezdy.

Volvo má psanou maximální hmotnost nebrzděného přívěsu 600 kilo, Mini K Sport Plus se tedy vejde, i pokud nemá příplatkovou brzděnou nápravu. Tu navíc náš testovací kousek měl, takže i brzdění je úplně v klidu. Brzdí automaticky v momentě, kdy se opře o tažné zařízení.

Horší byla cesta z kempu, protože dálnice D11 je směrem na Prahu mírně do kopce. K tomu se ještě přidal protivítr. Se zařazenou pětkou Volvo najednou odmítalo zrychlovat nad tachometrových 130 km/h i pod plným plynem.

Jistě by pomohlo podřadit na čtyřku a atmosférický motor vytočit, ale to mi přišlo nepatřičné. Spotřeba stoupla asi o litr a půl. Na tahání jsou zkrátka lepší turbomotory, ale žádné drama se nekonalo.

Karavan bez příplatků 230.000 Kč (K SPORT Plus) Testovaný karavan s výbavou 361.350 Kč (K SPORT Plus)

Plusy

Téměř neomezuje jízdní vlastnosti

Kvalitní česká výroba

Rychle se zajistí a je velmi stabilní

Stačí normální řidičák a slabé auto

Manipulaci s ním zvládne i jeden člověk

Hliníková konstrukce a izolace nezadržující vodu

Solární panely pokryjí spotřebu včetně lednice

Nízká základní cena a provozní náklady

Minusy

Cena testovaného kusu