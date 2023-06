Luxusním kombi za 34 000 Kč k moři? No problemo! Kupujeme Volvo V70 II

Všichni pozorujeme zdražování nových i ojetých aut, ale stále se najdou kousky za jednu až dvě výplaty, které spolehlivě poslouží. Ale co když to má být luxusnější auto vyšší střední třídy? Jedno takové jsem konečně našel a vyrazil do Itálie.

Mé další auto mělo být kombi. Respektive prostorné daily, ve kterém se dá i vyspat. Přemýšlel jsem i nad mottem „Nevaž se, zadluž se!“, ale nakonec jsem si řekl, že má jít auto za maximálně dvě průměrné výplaty.

Měla to být racionální volba. Tedy co možná nejnovější velké auto, které koupíte za směšné peníze. Málem jsem i koupil Fiat Croma s nejslabším turbodieselem, což je v cenové relaci pouhých 40.000 Kč asi nejnovější, nejrozumnější a nejvybavenější auto, které můžete pořídit.

Levné luxusní kombi. Rozsype se?

Nakonec jsem ale udělal to, před čím vás vždy varujeme – koupil jsem jedno z nejlevnějších aut vyšší střední třídy v republice. Další věc, kterou bych ze zjevných důvodů nikomu nedoporučil, je vydat se na tisíce kilometrů dlouhou cestu s ojetinou, kterou sotva znáte.

Volvo V70

Přesně to jsem udělal. Ne proto, abych si užil adrenalin, ale protože si to vyžádalo načasování. Je to Volvo V70 II z roku 2000. Rovnou říkám, že je tak dobré, že jsem během prvních kilometrů konvertoval na Volvistu.

Proč Volvo V70 II

Volva se mi většinu života nelíbila. Považoval jsem je za horší a nudnější alternativy k BMW a Mercedesu. Vždyť V70 měl i Alan Harper. Mýlil jsem se. A navíc myslím, že dnes vypadá V70 lépe a důstojněji než soudobí němečtí rivalové. Volvo zkrátka dělalo věci trochu jinak.

Méně pozlátka a peněz do reklamy, více pro užitnou hodnotu. A to i po přelomu tisíciletí. Ostatně menší marže byla jedním z hlavních důvodů, proč zbankrotovali, přestože V70 se prodávala skvěle nejen ve Švédsku.

O záchranu se pokusil Ford, kterému se to také nepodařilo a na pomoc museli přijít Číňané. Klíčové aspekty konstrukce druhé generace V70 byly dokončeny těsně předtím, než Ford v roce 1999 koupil Volvo Cars.

Video se připravuje ...

Vybíral jsem dlouho

Od chvíle, kdy se mi do hledáčku dostala V70 II, jsem se byl podívat na tři další kousky. Všechny s cenou do 50 tisíc. První stála půl roku v přístavu, takže oproti fotkám v inzerátu vypadala jako vytažená z rybníka.

Další dva kousky měly automatickou převodovku. Původně jsem ji chtěl i víc než manuál, kvůli povaze auta. Jednu V70 II s pětistupňovým automatem jsem si už dokonce vezl domů z autobazaru, ale s prvním nájezdem na dálnici převodovka několikrát zacukala, div nevyskočila z auta.

Auto jsem po menší hádce s prodejcem vrátil a slíbil si, že do bazaru už nikdy nevkročím. Rovněž V70 II v nejnižší cenové skupině se už zdála jako nedosažitelná a tak jsem začal uvažovat i o čemkoli jiném, prostorném a levném.

Ráno na sněhu, druhý den do Itálie

Ubytování v Itálii bylo už přes měsíc zamluvené, ale všechny výjezdy na levná Volva ztroskotaly. Už jsem hodil flintu do žita a koupil olej a filtry na Yaris 1. generace, který mi poslední léta věrně slouží. Sice to není auto, které jsem si vysnil na cestu k moři, ale pořád lepší, než jet dálkovým autobusem.

Nakonec jsem objevil V70 za 35 tisíc na Facebook Marketplace, což je asi poslední místo, kde bych chtěl kupovat auto. Mělo pro mě dokonalou specifikaci – silnější verzi benzinové atmosféry, manuál, tempomat a interiér v modré polokůži. A tak jsem vyrazil. V 6 ráno, vlakem, do Vimperka. A ještě tu zrovna sněžilo, snad jako na jediném místě v republice.

Volvo V70

Proč byla moje V70 tak levná?

Má oloupaný lak na dveřích řidiče. Jinak jediný problém při zkušební jízdě byl, že se občas ozvalo syčení z podtlaku posilovače brzd. Takže jsem auto rovnou přepsal na sebe. Prvních 150 kilometrů do Prahy bylo bez problémů, jen na dálnici občas zarachtalo střešní okno a i to skoro přestalo.

Při dalším používání jsem zjistil, že když zrovna fouká z onoho posilovače brzd, auto špatně startuje. Brzdu ale stačí trochu pošlapat, únik přestane, pedál ztvrdne a auto startuje normálně. To byl zřejmě důvod té podezřele nízké ceny.

Benátky na jaře

Den po koupi vyrážíme. Cílem cesty bylo městečko Chioggia, které stejně jako Benátky leží v italské oblasti Benátsko. Je přezdíváno malé Benátky a na rozdíl od větších a známějších Benátek se tu lépe žije, protože tu nejsou problémy s vodou, kanalizací a davy turistů.

Protože jsme tu byli mimo sezónu, užili jsme si prázdné pláže a trochu toho otužování. Ubytování přes Airbnb bylo fajn a cenově na úrovní Česka, jídlo ještě o něco levnější a lepší. Zpátky jsme ušetřili 18,3 euro za 217 km dlouhý úsek Tarvisio - Benátky výměnou za zajímavější trasu.

Volvo V70

S pár výlety po okolí Volvo najelo asi 2000 km. Bez problémů a s průměrnou spotřebou 7,7 litru na 100 kilometrů, což na benzinový pětiválec z roku 2000 vůbec není špatné.

Byl s námi i pes, který jel na cestovní plachtě, která se zavěsí mezi přední a zadní sedačky. Vůbec nezvracel, přestože obvykle má problém to udržet. Celá cesta krásně utekla díky mimořádnému komfortu a projevu Volva V70, které je zajímavější, než by se mohlo zdát. A proto si ho rozebereme více.

Pohodlí i zábava a boží zvuk

První sednutí do V70 je šokující právě posazem. Sedačku si vždycky dávám úplně dozadu a úplně dolů. Tady sedím tak, jak to mám nejraději – hodně nízko a až za úrovní B sloupku, tedy jako ve sporťáku. Hůře se potom leze dovnitř a ven, ale to mi za to určitě stojí.

Nastartování benzinového motoru potom musí potěšit každého, komu dělá radost technika. Zvláštní kombinace hrubšího a přitom vytříbeného projevu. Prostě pětiválec, dnes už vzácnost.

Čekal jsem projev pracanta. O to víc mě překvapila ochota, se kterou se chce motoru do otáček. Tomu jistě přispívá hlava s 20 ventily, proměnné časování a také to, že jde o silnější výkonovou "atmo" verzi se 125 kW (slabší má 103 kW). Zvuk je naprosto famózní, nebál bych se říct exotický. Navíc vychází z výfuku do strany, ve stylu dodávky.

Volvo V70

Dalším překvapením jsou jízdní vlastnosti. Auto jede jako po kolejích, je přesné a vyváženější, než by člověk čekal. Nedotáčivost přichází velmi pozvolna. A řízení není úplně odtažité. Rychlé cestování po okreskách je s tímhle autem radost, i když předjíždění není samozřejmě tak pružné, jako u motorizací s turbem.

Další věc, která mě nesmírně baví, je jak V70 plachtí. Člověk zařadí neutrál a auto pořád pokračuje stejnou rychlostí. Vlastně v něm asi jezdím nejvíc na neutrál. Tahle vlastnost přiměje řidiče jet svým vlastním tempem.

Auto je komfortní, i když je zároveň poměrně tuhé. Velmi příjemný kompromis, kterému přispívá i použití 16" kol, které jsou mimochodem plechová a pořádně masivní. A ty poklice na ně prostě sednou.

Výbava plná detailů

V mé V70 jsou modré, polokožené a vyhřívané anatomické sedačky, dvouzónová klimatizace, tempomat, střešní okno nebo síť na psa před kufr, který je celý čalouněný. Mám i úsměvný dobový prvek – funkční stěrače světel. Nepotrpím si na luxus, ale bez tempomatu a se základními látkovými sedačkami bych už V70 nechtěl.

Všechny hlavní plasty jsou měkčené a v mém kousku ani nic nevrže. Vše je bohatě osvětlené a nechybí ani držák na propisky, takže i kolega Martin Vaculík by byl jistě spokojený. Vzadu jsou integrované dětské sedačky a loketka se stolkem. V sedačkách je šest odkládacích kapes.

V autě jsou hned tři 12V zásuvky. Život s autem usnadňují také dvě plynové vzpěry kapoty. Všechna tlačítka a ovládací prvky jsou pořádné. Zvuk blinkrů je silný jak v autobusu a zámky při odemykání a zamykání střílí jako muškety, podobně jako v Mercedesu Sprinter nebo ve třídě G. Prostě pořádné auto.

Volvo V70

Rovinu na spaní lze udělat až k téměř palubní desce. Velký hranatý kufr je celý ventilovaný a vyhřívaná jsou i jeho boční skla. Pod rovnou podlahou jsou další snadno přístupné prostory.

Ve V70 nenajdete žádný chrom ani pozlátko, ale mám vše, co je pro komfortní život potřeba. Každá V70 je trochu jiná, každý si připlatil jen za to co chtěl. K vidění jsou třeba i naturbené kousky s koženým interiérem a telefonem, ale bez předních mlhovek.

Rozměry dodávky s nízkým předkem

Moje V70 s nejlehčí motorizací má psanou provozní hmotnost 1554 kg, povolenou 2100 kg a brzděný přívěs může mít až 1800 kg. Jde tedy o pořádný kus auta. V70 ale klame vzhledem. I přes „krabiciodní“ záď je vlastně docela sportovně střižená.

Tak například: V70 II je o 43 mm širší než Superb II. O 16 mm nižší než Fiat Panda II. A o 110 mm kratší, než Volvo S80, ze kterého vychází. Stále je sice celkově vyšší, než většina kombíků, kompenzuje to ale nízkým předkem.

„V70 z roku 2000 byla nejlepší kombinací funkčnosti na zadní části vozu, kde ji potřebujete, a velmi pěkné, elegantní, sportovně měkké, smyslné přední části, která s touto funkčností ladila - ukázala, že můžete mít obojí,“ – Peter Horbury, britský designér V70 první i druhé generace. Prvotní koncept popsal jako „přední část vozu Jaguar E-Type spojená se zadní částí dodávky Ford Transit“.

Aerodynamická krabice

Aerodynamický koeficient druhé generace V70 se pohybuje kolem hranice c x = 0,30. To znamená nejnižší odpor vzduchu ze všech tří generací V70. A stejný koeficient měla třeba mnohem menší Jetta Wagon, představená ještě o rok později.

Volvo V70

Zároveň je pravdou, že záď ve tvaru krabice aerodynamická není. Na mokru se za autem šíleně práší vlivem podtlaku (což mě baví). Celkově větší sedan S80 představený o 2 roky dříve má celkový odpor vzduchu nižší. U V70 údajně dost pomůže zadní spojler, který tuto rovnou zadní plochu naruší.

Výjimečná platforma Volvo P2

Na nové platformě Volvo P2 vyjel nejdříve sedan S80, v roce 1998. Tuto upravenou platformu potom využil menší sedan S60 a náš kombík V70. Později na ní vyjela i první generace XC90, která vydržela ve výrobě až do roku 2016 (poslední 2 roky pouze v Číně)! Sloužila tedy výjimečné dlouho.

Druhá generace V70 měla v klíčových oblastech lepenou konstrukci namísto bodového svařování a Volvo tvrdilo, že nová karoserie je o 70 % pevnější, než její předchůdce (1. generace V70 vycházející z Volva 850).

Moje V70 pochází z ledna roku 2000, jde tedy o jednu z prvních vyrobených. Má hliníková přední a litinová zadní ramena. Plechy jsou silné a tvrdé, antikorozní ochrana skvělá, místy až centimetr silná.

Spolehlivost a motory

V70 druhé generace je celkově nadprůměrně spolehlivá. Většina kousků má sice najezděno přes 300 tisíc kilometrů, ale to nemusí vadit. Auto je bytelné a vybízí k delším cestám. Rozvody jsou řešeny řemenem a měnit potřebují po zhruba 150 tisících kilometrech.

Je potřeba počítat třeba s výměnou silentbloků na přední nápravě a uložení motoru, ale moji V70 jsem již viděl zespod a veškerá guma i vše ostatní je v pořádku i po 315.000 najetých kilometrech. Náhradní díly jsou běžně k sehnání a i originální nejsou zvláště drahé.

Všechny motory ve V70 druhé generace jsou pětiválce, na všechny způsoby. Kromě pětiválcového VW TDI, které měly dieselové V70 v úvodních letech, jsou všechny motory konstrukce Volvo, vyrobené ve Švédsku (auto samotné je sestaveno v Belgii). Chybu neuděláte ani s jedním motorem a obecně jsou spolehlivé všechny. Je však třeba zvážit vaše potřeby.

Benzinové pětiválce měly výkon od 103 kW do 221 kW u šíleného R AWD. Já zvolil atmosférickou 2.4 se 125 kW, což byla druhá nejslabší V70 na našem trhu vůbec. Do kopce a při předjíždění je sice potřeba častěji podřadit, jinak je ale motor pružný a příjemný. Oproti nejslabší 103 kW verzi má navíc znatelnou výkonovou špičku, která dělá rozdíl mezi pracovním a svůdným motorem.

U benzinových motorů pozor na spotřebu oleje. Můj si vezme zhruba litr na 1500 kilometrů. Děkuji odborníkovi na Volva Petrovi, který mi dolil olej, když jsem si k němu do Liberce zalétl pro letní sadu plecháčů.

S mojí atmosferickou 2.4 jezdím běžně okolo 8 litrů benzinu na 100 km. Přeplňované benziňáky sice jedou jako blázen, ale můžou "žrát" až dvakrát tolik, i proto, že prostě svádí. Nemluvě o větším množství potenciálních problémů. Stejné je to se čtyřkolkou. Pokud ji nepotřebujete, nekupujte si ji. Ale odvážné a zručné zájemce neodrazuji.

Co se týče dieselů, litinová 2.5 TDI má ještě rotační čerpadlo, takže je méně náchylné na horší naftu. S tím má problém novější, živější a tišší hliníkový motor Volvo D5, má citlivější vstřiky. U silnější verze motoru D5 se 136 kW je třeba počítat také se zanášejícími se vířivými klapkami.

Chtít facelift?

Protože se V70 II vyráběla až do roku 2007, dostala v průběhu životnosti řadu elektroniky navíc. Předfacelift je v tomto jednodušší a proto může pozlobit méně věcí. Má skleněná světla, která možná vypadají hůř, ale nepotřebují pravidelně oživovat. Vzácně se setkáte se skleněnými xenony, ale i základní halogeny svítí i po letech skvěle.

Pokud má V70 II před faceliftem automat, jde zpravidla o pětistupňový japonský Aisin. Tomu se vyhněte. Kvůli malému průměru přepouštěcích pístků trpí na časté mechanické závady a na zanesení při nesprávné výměně 16 litrové náplně "oleje" v převodovce. Sice vydrží i přes 400 tisíc kilometrů bez repasu, ale ten je dnes už problémový a nákladný.

Naopak šestistuňový Aisin ve V70 po faceliftu je odolnější a hlavně mnohem lépe opravitelný. U manuální převodovky je tomu zase přesně obráceně – pověst spolehlivější skříně má starší pětikvalt u předfaceliftu. A můžu potvrdit, že řazení s ním dává pocit masivnosti, navíc v něm jde dávat krásně i jednička.

V rámci faceliftu byla přepracována přední maska, zadní a přední světlomety byly nahrazeny čirými plastovými, středová konzola a palubní deska dostaly pár detailů a vysouvací displej.

Další změny byly provedeny na elektronice a některých motorech, například modely se vznětovými motory dostaly filtr pevných částic. Výroba druhé generace modelů V70 a XC70 skončila s modelovým rokem 2007.

PS: Na V70 už mám samozřejmě nálepku vzpínajícího se soba ve žlutém erbu.