Nejmenší Jeep by měl stát na platformě PSA, dorazit má v roce 2022

O novém základním modelu značky Jeep, který bude v nabídce postaven ještě pod modelem Renegade, se mluví již delší dobu. Automotive News Europe však nyní přichází s informací, že jeho výroba by měla být zahájena v polské továrně Tychy v červnu roku 2022. Oficiální premiéru tak můžeme očekávat s předstihem několika měsíců.

Ovšem zatímco Renegade stojí na Small Wide 4x4 platformě, vyvíjené v rámci koncernu FCA, jeho menší sourozenec by měl být postaven na platformě CMP (Compact Modular Platform) z dílny francouzského koncernu PSA, od něhož by měl dostat i pohonné jednotky. Nyní jsou oba koncerny součástí Stellantis.

Jako každý správný Jeep by přitom i nejmenší model měl nabídnout pohon všech kol, který však bude řešen podobně jako u dalších kompaktních modelů značky. Přední kola tak bude roztáčet spalovací motor, zatímco o pohon zadních kol se má starat elektromotor. Tentokrát ovšem v podání běžném pro modely Peugeot nebo DS.

Nejmenší model by navíc měl být v duchu vizí automobilky Jeep nabízen i s čistě elektrickým pohonem. V kombinaci s platformou CMP by to však neměl být žádný problém. Všichni jsme ale zvědaví na jeho rozměry, které mají být menší než u modelu Renegade. Ten přitom měří 4230 mm na délku, 1810 mm na šířku, 1690 mm na výšku a rozvor má hodnotu 2570 mm.

Novinka by se však neměla objevit pouze v nabídce značky Jeep, ale také v nabídce značek Alfa Romeo a Fiat. V případě Alfy už se dokonce často mluví o možném jménu Brennero, zatímco u Fiatu a Jeepu zatím jméno neznáme. Oba vozy pod italskými značkami by však měly vstoupit do výroby v lednu 2023. Alfa by přitom měla Brennero zařadit v nabídce pod chystané Tonale, zatímco Fiat zařadí svou novinku pod model 500X.