Nejslavnější Chevrolet Monta Carlo SS na světě je na prodej. Zahrál si v jednom filmu...

Chevrolet Monte Carlo SS z počátku sedmdesátých let, který se však na filmovém plátně proslavil až v prvním desetiletí jedenadvacátého století díky sérii The Fast and the Furious, čeká na nového majitele.

The Fast and the Furious: Tokyo Drift je většinou díky skutečnosti, že v něm chybí hlavní hrdinové z předchozích a následujících filmů označován za nejslabší článek celé série, ale na druhou stranu v době svého uvedení přispěl ke zvýšení popularity driftování, z níž přitom zároveň sám těžil.

Dnes po více než deseti letech od své premiéry je tento film často považován za překonaný, ale stále má početné zástupy svých příznivců, jimž nevadí, že v něm nehraje Paul Walker a Vin Diesel se na konci doslova jen mihne. Naopak fanoušci tohoto filmu si užívají japonskou tuningovou scénu i samotné driftování.

Scénám z Japonska ovšem předcházel úvod, který sázel na souboj amerických svalů na čtyřech kolech a jednou z jeho hlavních hvězd byl Chevrolet Monte Carlo SS z roku 1971 s hlavním hrdinou The Fast and the Furious: Tokyo Drift za volantem.

Právě tento Chevrolet Monte Carlo SS nyní nabízí Volo Auto Museum k prodeji i prostřednictvím eBay. Velké kupé z počátku sedmdesátých let má stále svou vizáž, v níž zazářilo na stříbrném plátně, ale navíc se může pochlubit novým 6,5litrovým vidlicovým osmiválcem. Nový motor přitom do vozu instaloval Dennis McCarthy, který spolu se svou firmou Vehicle Effects stojí za přípravou vozů pro The Fast nad the Furious právě od třetího dílu.

Chevrolet Monte Carlo SS se navíc může pochlubit i autogramem, jímž Dennis mcCarthy ozdobil jeho kapotu. Důležitým dokumentem pro toto velké kupé je ovšem certifikát od Universal Studios, potvrzující, že se skutečné jedná o vůz používány při natáčení. Výjimečný automobil přitom rozhodně nepatří mezi nejdražší filmová auta současnosti, protože jeho cena je stanovena na pouhých 39.980 amerických dolarů, což je zhruba 945.000 Kč.

Zdroj a foto: Volo Auto Museum, eBay Inc.