Němci odmaskovali připravovanou Audi Q9, jak se vám líbí?

Současným vrcholem SUV modelů značky Audi jsou modely Q7 a Q8, zhruba již v roce 2019 se však objevily spekulace, že německá prémiová značka chystá nový vlajkový SUV model, která by mohl nést označení Q9. Spekulace pak nedávno oživil silně maskovaný prototyp velkého SUV modelu s charakteristickými rysy Audi, který se proháněl po Nürburgringu.

Snímky, na které upozornili němečtí kolegové z Auto Bild, poodhalují robustní masku chladiče a vcelku úzké světlomety, umístěné pod úrovní kapoty. Mohlo by se však jednat pouze o světla denního svícení, zatímco hlavní světlomety mohou být umístěny o něco níž. I Audi se tak zřejmě vydá cestou dělených světel.

Maskovaný prototyp pak posloužil jako základ pro designový návrh nového modelu bez maskování, který na první pohled zaujme robustní uzavřenou masku s výraznými nasávacími otvory po stranách, do kterých byly integrovány hlavní světlomety. Klasická zrcátka nahradily kamery, což by u Audi nebylo překvapením, a kliky jsou zapuštěné do dveří. Jako správný koncept SUV dostal grafický koncept masivní kola s terénním obutím a oplastované nárazníky, blatníky i prahy.

Vůz působí celkově masivním dojmem, čemuž se ale nelze divit. Podle odhadů německých kolegů by se délka mohla pohybovat okolo 5,2 metru, uvnitř by měly být tři řady sedadel a hlavními konkurenty by měly být modely BMW X7 nebo Mercedes GLS.

Po stránce techniky se nabízí několik možností. Automobilka by mohla vsadit například na modulární platformu MLB a použít modifikovaný pohon například z Audi Q8. Jako pravděpodobná verze se přitom nabízí třeba elektrifikovaný 3,0litrový motor V6 v kombinaci s elektromotorem, který v modelu Q8 60 TFSI e nabízí výkon přes 460 koní. Motor V8 se zdá být nepravděpodobný.

Vyloučit však nelze ani sázku na čistě elektrický pohon, ostatně značka chce od roku 2026 prodávat už jen nové vozy s elektrickým pohonem. Tuto teorii navíc podporuje skutečnost, že maskovaný prototyp neměl viditelné koncovky výfuku.

Nový model by mohl vzniknout například na platformě PPE (Premium Platform Electric), na jejímž vývoji spolupracují značky Porsche a Audi. Právě na této platformě by se v budoucnu měla představit čistě elektrická verze Porsche Macan i nová Audi Q6 e-tron. Představení nového XXL SUV modelu se pak očekává v příštím roce.