Němečtí aktivisté u soudu neuspěli, výstavba Tesla Gigafactory 4 pokračuje

První informace o výstavbě evropské Gigafactory 4 se objevily již v listopadu minulého roku, kdy Elon Musk oznámil, že závod vyroste v Německu. Začátkem ledna jsme se pak dozvěděli i konkrétní lokaci, kterou je oblast Grünheide nedaleko Berlína. Jenže tato volba vyvolala rozporuplné reakce.

A zatímco někteří místním těšili na výraznou ekonomickou vzpruhu pro okolí, řada aktivistů začala upozorňovat na možné ekologické dopady. Nový závod by měl totiž vyrůst v zalesněné oblasti, která se bude muset vykácet. A to povede ke ztrátě přirozeného prostředí mnoha živočichů.

Další skupiny ekologických aktivistů pak upozorňovaly na rizika spojená s vysokou spotřebou vody. Automobilka by totiž prý měla vykazovat spotřebu cca 300 metrů kubických vody za hodinu, což by se mohlo výrazně podepsat na zásobách v okolí.

Na přelomu ledna a února tak několik ekologických organizací uspořádalo pár demonstrací, lokální environmentalistická skupina Gruene Liga Brandenburg (Zelená liga Brendenburg) však zašla ještě dál a obrátila se na soud, který před pár dny výstavbu skutečně pozastavil. Pokud by tak totiž neučinil, mohla by být oblast kompletně vykácena ještě před jeho rozhodnutím.

Tesla se tím ale dostala do svízelné situace. Kvůli období páření divoké zvěře se totiž musí proces přípravy, tedy kácení stromů, stihnout do začátku března. Pokud by to Tesla nestihla, protáhla by se stavba o dalších 6 až 9 měsíců. Podobné zpoždění si ale Tesla nemůže dovolit.

Ve čtvrtek se však německý soud oznámil, že urgentní žádost ekologických skupin (požadující zastavení odlesňovacích prací) zamítá. A to s konečnou platností. Z přístupových cest by tak měly být odstraněny zátarasy a Tesla bude moci pokračovat ve výstavbě.

Tématu už se přitom koncem ledna věnoval na Twitteru i Elon Musk. Ten například zmínil, že informace o spotřebě vody se nevztahují k dennímu průměru, ale ojedinělým extrémům. Současně také dodal, že 92 hektarů zalesněné plochy není klasický les, ale uměla založená plantáž. Stromy tak byly již původně určeny pro dřevozpracovatelský průmysl.

Gigafactory 4, někdy také označovaná jako berlínská Gigafactory, by tak podle Muska měla mít jen naprosto minimální environmentální dopad na okolí. Závod měl být plánován především s ohledem na ekologičnost i udržitelnost a plánuje využívat především udržitelně získanou energii.