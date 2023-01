Neomezená rychlost na německých dálnicích by mohla zůstat. I díky elektromobilům

O rychlostních limitech na německých dálnicích se mluví už poměrně dlouho, s nástupem elektromobility by však mohla debata opět utichnout.

Německé dálnice jsou díky úsekům s neomezenou rychlostí celosvětovým fenoménem, v poslední době se však stále častěji objevovaly návrhy, podle kterých měla být rychlost omezena. Důvodů přitom bylo hned několik – od rostoucí maximální rychlosti běžných automobilů (a s tím související bezpečností), až po ekologii.

Dosavadní pokusy omezit rychlost zatím vždy dopadly ve prospěch milovníků svižných přesunů. Německý ministr dopravy Volker Wissing navíc nedávno naznačil, že by se situace nemusela změnit ani v nejbližších letech. A jeho argumenty jsou celkem pádné.

„Pokud nejsou ohroženi ostatní, je rychlost osobní odpovědností občanů. Stát by se zde měl držet zpátky,“ měl podle kolegů z Carscoops sdělit Wissing zástupcům německých médií. „Vysoké ceny energií již způsobují, že mnoho lidí jezdí pomaleji. A s elektromobily nebudou lidé jezdit tak rychle, protože chtějí šetřit baterii.“

Wissing je přitom součástí koalice, která byla zvolena v říjnu 2021. Jedna z vládních stran přitom prosazuje zavedení rychlostních limitů na dálnicích, což vyvolává otázky, zda se toto téma ještě nestane politickou prioritou. Podle některých zpráv je navíc podpora veřejnosti pro zavedení limitů poměrně vysoká. K diskuzi navíc přispělo i zdražení energií a pohonných hmot po invazi Ruska na Ukrajinu.

Německý ministr dopravy ale evidentně zastává jiný názor jak na zavádění limitů, tak na stav dálniční sítě. Navzdory námitkám některých členů vlády totiž navrhuje její další rozšiřování, aby došlo k minimalizaci vytváření dopravní zácpy. Svůj názor přitom opírá o nárůst nákladní dopravy, na který ovšem zatím nereagovala síť železnic ani silnic.

Rozšíření sítě dálnic by bylo v kontrastu s environmentálními cíli některých stran, Wissing nicméně upozorňuje, že hustá doprava může vést k ekonomickým problémům. „V roce 2023 bude potřeba přepravit o 50 milionů tun více,“ měl uvést Wissing v narážce na přepravu zboží. „I když se to nemusí každému líbit: Na německých silnicích bude hustší doprava, a my se s tím musíme vypořádat. Jinak se brzy zastaví ekonomika a budeme ztrácet pracovní místa,“ citují jeho slova kolegové z Carscoops.