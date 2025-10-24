Předplatné
Víkendová aktualizace odrovnala stovky jeepů. Ukázala, jak snadno jsou auta zranitelná

Když v pátek nad ránem přišla běžná mini-aktualizace softwaru pro hybridní verzi Jeep Wrangler 4xe, majitelé žádnou katastrofu nečekali. Jenže místo lepšího zážitku z jízdy dostali něco jiného: auto, které přestalo fungovat, často přímo uprostřed cesty.

Běžná bezdrátová aktualizace dokázala majitelům jeepu pěkně zkomplikovat víkend. „Jel jsem na dálnici, najednou se auto přepnulo na upozornění ‘dát do P’ a tlačítko Start… auto nešlo zrychlit!“ popisuje jeden z nemile překvapených majitelů. Další doplňuje: „Ztratil jsem výkon a auto mi během jízdy pětkrát zhaslo uprostřed ulice“. Jak se to mohlo stát?

Update měl oficiálně zlepšit telematiku a systém infotainmentu. Namísto toho však vznikla chyba, která ochromila hybridní pohon některých vozů – vozy začaly ztrácet výkon, přepínat se do nouzového režimu, či úplně přestat fungovat. Značka Jeep (část skupiny Stellantis) rychle distribuci aktualizace zastavila a doporučila těm, kteří ji ještě nainstalovali, vyhnout se režimům čistě elektrické jízdy nebo hybridu.

Majitelé trnuli – „Ta aktualizace byla nasazena v pátek, kdy servisní podpora už nejede naplno,“ píše uživatel na Redditu. A zatímco běžný software se může maximálně zaseknout, tady šlo o něco mnohem vážnějšího. Když se auto vypne přímo při jízdě, nejde o technickou nepříjemnost, ale o bezpečnostní selhání s reálným rizikem.

Jeep Wrangler 4xe přijíždí do Evropy • Zdroj: Jeep

Nepojízdné auto místo vylepšení

Příčinou byla pravděpodobně chyba v komunikaci mezi řídicími jednotkami vozu. Aktualizace, která měla původně upravit software systému Uconnect – tedy rozhraní infotainmentu a telematiky – zasáhla i do komunikace mezi moduly hybridního pohonu.

Jinými slovy, balíček určený k vylepšení uživatelského rozhraní nečekaně ovlivnil řídicí logiku systému, který zajišťuje spolupráci spalovacího a elektrického motoru. Výsledkem byla situace, kdy elektronika vozidla „ztratila řeč sama se sebou“ – a vůz jednoduše přestal reagovat. Nebezpečný moment, kdy se hranice mezi digitálním a mechanickým světem začne nebezpečně rozmazávat.

Celá událost zároveň odkryla slabé místo současného automobilového vývoje. Výrobci dnes tlačí na rychlé nasazování OTA aktualizací, které mají šetřit čas i peníze, ale často chybí dostatečné testování v reálných podmínkách. V případě Jeepu Wrangler 4xe se tato strategie obrátila proti značce a majitelům.

Automobilka rychle doporučila následující: Pokud jste update ještě neinstalovali, odložte ho a sledujte oficiální komunikaci. Pokud už máte problém, kontaktujte servis co nejdříve a vyhněte se hybridním režimům jízdy.

Auta připojená k síti mohou být zkrátka stejně zranitelná jako notebook nebo telefon. Jenže rozdíl je v tom, že když se sekne mobil, přijdete o zprávu – když se sekne auto, může jít o život.

Zdroje: The Drive, Car and Driver, Mopar Insiders, CarsDirect, Techdirt, HotCars, Auto Motor und Sport, Auto Express, Reddit │ Foto: Jeep, archiv

