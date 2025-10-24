Známe kompletní české ceny vozů Lynk & Co! Vidět je můžete naživo v prvním showroomu
Čínská značka je další z řady nováčků na českém trhu. Zde aktuálně nabízí hned trojici SUV s plug-in hybridním či elektrickým pohonem, které startují na necelých 900 tisících.
Nabídku na českém trhu v posledních měsících rozšířilo hned několik čínských značek. Vedle automobilky BYD, jež se za letošní rok stane největším výrobcem elektrických aut na světě, se v tuzemsku představil též BAIC či Lynk & Co.
Lynk & Co z 51 procent vlastní čínský holding Zeekr, zbytek spadá pod Geely Auto. Techniku některých modelů známe již ze sesterských volv. Ostatně služebně nejstarší a v Česku již z minulosti známý Lynk & Co 01 s plug-in hybridním pohonem stojí na technice Volva XC40. Model 02 je zase „převlečené“ Volvo EX30. Velmi zajímavé je vrcholné SUV Lynk & Co 08, s kterým kolega Marek Bednař začátkem září vyrazil na autosalonu do Mnichova.
Tenhle plug-in hybrid se systémovým výkonem 257 kilowattů totiž dostal trakční akumulátor, za který by se nestyděly ani městské elektromobily. Díky kapacitě 39,6 kWh má zvládnout až 200 kilometrů na elektřinu, celkový dojezd spolu se spalovacím motorem má dosahovat 1100 km.
Všechny tři modely si budete moci prohlédnout na vlastní oči v novém showroomu v Čestlicích u Prahy o rozloze 460 m2, který se otevírá začátkem listopadu. O prodej na českém trhu se stará společnost Orbion Cars, spadající do skupiny Autorion. Ta má ve svém portfoliu taktéž značky Cardion Cars (Volvo) a Albion Cars, jež se zaměřuje na prodej vozů automobilky Jaguar Land Rover. Do budoucna jsou v plánu další showroomy v Praze a Brně.
Na českém trhu vozy Lynk & Co startují na částce 899.995 Kč za elektromobil 02, přičemž u každého z trojice nabízených SUV jsou k mání dva výbavové stupně: Core a More. Jejich cenový odstup činí vždy 100.000 Kč.
|Ceník modelů Lynk & Co na českém trhu
|Model
|Pohon
|Výbava
|Základní cena [Kč]
|01
|PHEV (276 koní)
|Core
|999.995
|01
|PHEV (276 koní)
|More
|1.099.995
|02
|EV (272 koní)
|Core
|899.995
|02
|EV (272 koní)
|More
|999.995
|08
|PHEV (345 koní)
|Core
|1.349.995
|08
|PHEV (345 koní)
|More
|1.449.995
Společnost Orbion Cars také oznámila prvního z ambasadorů, který bude v Česku značku Lynk & Co reprezentovat. Jedná se o designéra Vratislava Pecku vystupujícího pod pseudonymem PosterLad. Specializuje se na tvorbu originálních geometrických a minimalistických plakátů, kterými si vydobyl renomé v Česku i po celém světě.
