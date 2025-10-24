Kouříte v autě a vyhazujete nedopalky z okna? I v Česku vás to může vyjít draho!
Kouření za volantem v Česku není výslovně zakázané, takže by se mohlo zdát, že o nic nejde. Jenže v praxi to není tak nevinné, jak si většina řidičů myslí. Policie už dnes může cigaretu za volantem nebo vajgl vyhozený z okna vyhodnotit jako přestupek – a pokuty nejsou zanedbatelné. Navíc v jiných evropských zemích jsou ještě mnohem přísnější.
Zatímco dříve byl řidič s cigaretou v ústech běžným obrázkem, v mnoha evropských zemích už to dnes neplatí. Nejen ve Francii, Itálii či Rakousku je kouření v autě zakázáno, pokud je uvnitř dítě nebo těhotná žena, a pokuty dosahují stovek eur. V Česku podobný zákaz zatím neexistuje, přesto může cigareta za volantem skončit pokutou – například když řidiče rozptýlí nebo když odhodí nedopalek z okna.
Podle zákona o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.) není kouření při jízdě výslovně zakázáno. Jakmile ale kvůli cigaretě řidič nevěnuje plnou pozornost řízení, drží volant jen jednou rukou nebo jinak ohrozí provoz, může být pokutován za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. k). Na místě může zaplatit až 1500 Kč, ve správním řízení 2000–5000 Kč. Pokud kouření přispěje k nehodě, může jít o vážnější přestupek nebo i trestný čin z nedbalosti.
Vyhozený nedopalek = jasný přestupek
Ještě přísněji se posuzuje odhození nedopalku z okna. Zákon (§ 52 odst. 3) zakazuje vyhazovat z vozidla jakékoli předměty či látky. Za porušení hrozí pokuta až 1500 Kč na místě nebo 2000–5000 Kč ve správním řízení. Policie může přestupek prokázat kamerou či svědky.
Když vyhozený vajgl způsobí požár, pokuta podle zákona o požární ochraně může být až 25.000 Kč pro fyzickou osobu, pro právnické nebo podnikající osoby i vyšší. K tomu se připočítává náhrada škody a v případě většího požáru i trestní odpovědnost.
Většina vajglů se neřeší jako znečištění veřejného prostranství, ale pokud by se tak stalo, pokuta může dosáhnout 20.000 Kč, při opakování až 30.000 Kč. A v národním parku to může být až 100.000 Kč.
Odpovědnost nenese jen řidič – pokud se prokáže, že nedopalek vyhodil spolujezdec, trest se vztahuje i na něj. Policie stále častěji využívá kamerové záznamy či svědectví.
Kouření s dětmi v autě a jak to mají v Evropě
České zákony zatím nijak neřeší kouření v soukromém autě ani v přítomnosti dětí. Protikuřácký zákon č. 65/2017 Sb. zakazuje kouření jen ve veřejných prostorách, restauracích, zastávkách či vozidlech MHD. Výjimku tvoří profesionální řidiči, například v taxi nebo autobuse, kde je zákaz stanoven kvůli bezpečnosti práce.
V evropských státech je situace mnohem přísnější. Ve Francii platí zákaz kouření v autě s osobou mladší 18 let, pokuta činí 135 eur, v závažných případech až 750 eur. V Itálii se trestá kouření v přítomnosti dětí nebo těhotné ženy pokutou 50–500 eur, a to i při stání. Rakousko má zákaz pro osoby mladší 18 let, sankce dosahují 100 eur, při opakování až 1000 eur. Německo zvažuje plošný zákaz s pokutami 500–3000 €. Nejvyšší postih má Řecko – při kouření v autě s dítětem do 12 let hrozí 1500 €, u řidiče autobusu dokonce dvojnásobek.
Za vyhození nedopalku z auta se v Evropě trestá také tvrdě: ve Švýcarsku 300 franků, v Itálii či Francii často několik set eur. V zahraničí je tedy kouření v autě bráno mnohem vážněji – a i jedna cigareta může přijít velmi draho.