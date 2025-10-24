První sériové Lamborghini 350 GT má zvláštní detail na kapotě. Příští rok se chystá oslavu miury
Lamborghini slaví desetiletí dílny Polo Storico a připomíná první kapitolu vlastní legendy. Vedle první sériové 350 GT je rozprostřený neméně důležitý nákres.
Zákazníci exotických automobilek s dlouholetou tradicí bývají často sběratelé, kteří vedle současných modelů mají ve sbírce i řadu historických vozů. Jejich hodnota se odvíjí od prokázané historie a pochopitelně také celkového stavu.
Není proto divu, že automobilky jako Lamborghini vytvořily celé oddělení zaměřené právě na certifikaci a renovaci starších vozů. Vedle toho, že jde o výnosný byznys, to automobilkám přináší lepší přehled o stavech a historii vozů, které brázdí silnice, nebo v rámci obnovy dostaly druhý život.
Lamborghini Polo Storico, jak se renovační dílna spolu s archivem nazývají, letos slaví 10 let provozu. Právě tento milník značka připomíná na probíhajícím veletrhu Auto e Moto d'Epoca v BolognaFiere. Středobodem expozice, která je otevřená až do neděle 26. října, je stříbrné Lamborghini 350 GT s vínovým interiérem.
Spatřit model, kterým celá historie sportovních vozů Lamborghini začala, je samo o sobě událostí, ovšem tento kousek je mimořádný. Jedná se o úplně první sériově vyrobený exemplář řady 350 GT se šasi číslo 2. Potvrzením této skutečnosti se právě zabývá Polo Storico, které následně vydá oficiální certifikát. Ranou produkci dokazuje detail na kapotě. Znak Lamborghini totiž nemá námi známou současnou podobu zlatého býka na černém podkladu, nýbrž černobílý experimentální návrh, který mu předcházel.
Lamborghini 350 GT se světu představilo na ženevském autosalonu v roce 1964. Tvary navrhl Giotto Bizzarrini, jejichž podobu těsně před zahájením výroby upravil Paolo Stanzani. Zhotovení karoserie metodou Superleggera měla na starost společnost Carrozzeria Touring. Tuto technologii si nechala ve třicátých letech patentovat. Na samostatném podvozku vznikla kostra z tenkých ocelových trubek, na kterou se připevňovaly ručně zhotovené hliníkové panely pomocí nýtů.
Vpředu je usazen vidlicový dvanáctiválec o objemu 3,5 litru se šesti dvojitými karburátory Weber 40 DCOE 2. Motor disponuje výkonem 201 kW a točivým momentem 324 N.m. Spojen je s plně synchronizovanou pětistupňovou manuální převodovkou ZF. Drátěná kola Borrani standardně obouvají pneumatiky Pirelli Cinturato HS v rozměru 205-15.
Vedle tohoto extrémně vzácného kousku se nachází neméně významná memorabilie. Jedná se o originální nákres interiéru 350 GT v měřítku 1:1 z roku 1963, který je zároveň nejstarším dochovaným dokumentem značkového archivu.
Giuliano Cassataro, vedoucí poprodejního servisu Lamborghini, prozradil, že automobilka na příští rok plánuje velkolepý výlet pro majitele a sběratele u příležitosti 60. výročí Miury.