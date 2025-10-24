Zkušený lovec Porsche 911 přišel o více než 400 tisíc. Radíme, jak taky nenaletět podvodníkům
Na první pohled šlo o běžný příběh automobilového nadšence. Zkušený sběratel sportovních vozů našel vysněné Porsche 911, komunikoval s prodejcem, který působil seriózně, a vše šlo hladce. Jenže o pár kliknutí později zmizelo i auto, i peníze. Dvacet tisíc dolarů v nenávratnu.
Americký magazín The Drive nedávno zveřejnil podrobný popis zajímavého případu – ukázku, jak promyšlené bývají podvody ve světě online obchodování s luxusními auty. A proč by měl zpozornět i každý, kdo v Česku zvažuje nákup vozu nejen ze zahraničí.
Podvod začal nenápadně. Nabídka Porsche 911 působila důvěryhodně – fotografie, servisní historie, cena 20 tísíc dolarů (asi 400 tisíc korun) přiměřená. Prodejce navrhl, že kvůli bezpečnosti využijí službu, která peníze podrží, dokud kupující nepotvrdí převzetí vozu.
Web, kam jej odkázal, vypadal dokonale: firemní logo, obchodní podmínky, sledování zásilky i zákaznická linka. Jenže všechno – doména, telefonní čísla, e-maily – bylo součástí pečlivě připraveného podvodu. Kupující odeslal zálohu 20.000 dolarů. Od té chvíle se už nikdo neozval.
Děje se to i u nás
Podobné příběhy nejsou jen americkou specialitou. Dálkový nákup aut se stal běžnou praxí i v Evropě – lidé si nechávají dovážet vozy z Německa, Itálie či Nizozemska, často aniž by je předem viděli naživo.
Myšlenka bezpečné úschovy peněz působí na první pohled rozumně, právě proto ji však podvodníci tak rádi využívají. Vytvářejí si věrohodné kopie faktur a dokladů, které vypadají naprosto profesionálně, a celou transakci doprovází tlak na rychlé rozhodnutí: „Je tu několik dalších zájemců, kdo zaplatí dnes, bere.“
Jak se bránit krok za krokem
1. Ověřte, s kým jednáte
Nikdy neotvírejte odkazy na úschovu, které vám pošle prodejce. Najděte si ji sami a ověřte, že jde o skutečnou firmu – zkontrolujte IČ, sídlo, recenze a datum vzniku webu. Zavolejte na oficiální číslo, ne na to z e-mailu.
2. Nedělejte vysoké platby naslepo
Požádejte o nezávislou prohlídku vozu – existují firmy, které ji zajistí v místě prodeje. Trvejte na videu s ukázkou čísla karoserie (VIN), interiéru a motoru.
3. Dávejte pozor na podezřele profesionální stránky
Mnohé falešné weby mají přehledné formuláře, zdánlivou možnost sledovat zásilku a zákaznickou linku. Přesto jde o atrapu. Stačí zjistit, že web vznikl před pár týdny – a je jasno. Dobu vzniku webu ověříte například na stránce web.archive.org.
4. Plaťte s rozumem
Nikdy neposílejte zálohu na účet fyzické osoby, pokud obchodujete s „firmou“. Vyhněte se okamžitým převodům, které nelze vrátit. V Česku je bezpečnější notářská úschova nebo platba přes banku s dohledatelnými doklady.
5. Sledujte varovné signály
Příliš výhodná cena, naléhání na rychlou platbu, neochota umožnit kontrolu vozu či osobní setkání – to všechno jsou varovné příznaky, které by měly rozsvítit červenou kontrolku.
Co dělat, když už jste zaplatili
- Okamžitě kontaktujte svou banku a požádejte o zastavení nebo zpětné prověření převodu. Čas hraje klíčovou roli.
- Podejte trestní oznámení u Policie ČR a přiložte všechny e-maily, potvrzení plateb, kopie webů či chatů.
- Pokud šlo o obchod v rámci EU, obraťte se na Evropské spotřebitelské centrum, které pomáhá v případech přeshraničních podvodů.
- Uchovejte veškeré digitální stopy – i drobnosti mohou později pomoci vyšetřovatelům.
Jak poznat poctivého prodejce
Solidní prodejce nemá co skrývat. Uvede úplné firemní údaje, umožní nezávislou prohlídku vozu, má přehlednou smlouvu a fakturu a netlačí na okamžitou platbu. Pokud máte dojem, že na vás spěchá – raději couvněte.
Aktuální příběh z Ameriky není o neopatrném člověku, ale o tom, jak dobře umí podvodníci napodobit realitu. Kombinace perfektní komunikace, profesionálního webu a falešného pocitu jistoty dokáže oklamat i zkušené sběratele.
Zdroje: The Drive, Policie České republiky, Hagerty Media, Autoshippers UK │ Foto: archiv