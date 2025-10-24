TEST Škoda Elroq RS – Mrštnější brácha je výhodnější než Sportline!
Menší a agilnější bratr Škody Enyaq stoupá mezi nejprodávanější elektromobily v Evropě, přičemž zásluhu na tom má i nejvýkonnější varianta RS. Ta ve výsledku vychází výhodněji než verze Sportline s nižším výkonem.
Design, interiér
Aby Škodovka při vývoji menšího elektrického SUV ušetřila čas a peníze, vzala svůj již prověřený model Enyaq a o sedmnáct centimetrů ho zkrátila. Zmenšení šlo především na vrub zadní části, takže máte o něco menší zavazadelník (480 až 1580 l u elroqu vs. 585-1710 litrů v případě většího enyaqu), rozvor se u běžných verzí zkrátil o milimetry na 2765 mm, u zkoušeného provedení dosahuje 2769 milimetrů.
Nejvýkonnější varianta vsadila na známou techniku s dvěma elektromotory se systémovým výkonem 250 kilowattů a agresivnější exteriér. Ten ve výsledku připomíná větší Enyaq RS, který po modernizaci taktéž dostal útlé přední světlomety a „obličej“ v duchu nastupujícího stylistického směru Modern Solid.
Ve srovnání s běžnou Škodou Elroq se verze RS liší především jinými nárazníky, emblémy na karoserii a specifickými 21“ disky Vision, za které si připlatíte 17.600 Kč. V případě akčního modelu RS 130 za základní cenu 1.369.000 Kč je máte v ceně.