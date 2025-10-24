Z klidné ulice během chvíle hlavní tah: Navigace čas neušetří a lidé trpí. Vidíte to stejně?
Chytré navigace slibují úsporu času, ale realita je často jiná. Dříve znali objížďky jen mazáci, dnes všichni. Z klidných čtvrtí se kvůli objížďkám stávají nové hlavní silnice, obyvatelé místo ticha poslouchají hluk. A řidiči často ani neušetří čas.
Možná to znáte. Jedete ráno do práce a Waze, Google Maps nebo jiná navigace zahlásí zácpu na hlavní silnici. Nabídne objížďku, kliknete. A najednou svištíte skrz obytnou čtvrť, kde jste v životě nebyli. Tam, kde lidé běžně venčí psy a děti chodí do školy, se v tu chvíli valí kolona aut. Pro vás pár minut navíc. Pro místní ale každodenní peklo.
Navigace nejsou hloupé. Pracují s reálnými daty, živým provozem, hlášeními od ostatních řidičů. Když někde stojí kolona, aplikace hledá rychlejší řešení. Ale už se příliš neptá se, jestli ta ulice, kterou nabízí jako alternativu, vůbec zvládne provoz navíc. Nepřemýšlí nad tím, kdo tam bydlí, jestli tam je škola, úzký chodník nebo děti na koloběžkách. Řídí se jen čísly. A ty někdy tvrdí: „Jeď tudy, ušetříš tři minuty.“
Ve skutečnosti je ale často neušetříte. Americká studie ukázala, že když větší množství aut poslechne navigaci a sjede z hlavní silnice, brzy se zaseknou i ty objížďky. Tedy: problém se nepřesune, on se zdvojnásobí. Auta se rozptýlí do malých ulic, které na takový nápor nejsou stavěné. A ve výsledku stojí v koloně i původní tah, i zkratky.
Lidé vs. vývojáři
Lidé si stěžují. V Kalifornii, New Jersey, Londýně nebo třeba ve francouzských vesnicích už toho měli dost. Zavádějí zákazy vjezdu, jednosměrky, zábrany, umělé zpomalovače. V některých městech dokonce instalovali značky s nápisem „Nevěřte své navigaci“. V jedné izraelské čtvrti podali obyvatelé na Waze žalobu. Z poklidné ulice se přes noc stala hlavní silnice. A řidiči tam jezdili stylem, jako by opravdu byli na dálnici.
Vývojáři aplikací se brání. Říkají, že posílají auta jen tam, kde je legální jezdit. Když město dá zákaz vjezdu nebo upraví značení, navigace to časem zohlední. Nabízejí i programy, kde mohou města sdílet data, plánovat uzavírky a zklidňovat dopravu. Jenže většina těchto řešení přichází až po tom, co je problém viditelný, hlučný a smradlavý.
A jak je to v Česku? I tady si lidé v některých obcích stěžují, že jim navigace „zkracují“ život. Třeba když auta najedou do úzké vesnické ulice, aby ušetřila pár minut na cestě z dálnice. Nebo když ulice, která dřív znala jen místní dopravu, najednou připomíná magistrálu. Stačí, aby v okolí vznikla nehoda, uzavírka nebo ranní špička – a algoritmy rozhodnou za vás.
Co na to vy?
Navigace dnes neřídí jen trasy, ale i naše města. Z jejich doporučení se stávají zvyky, z vedlejších cest nové tahy. Otázkou je, jestli je fér přehazovat tíhu dopravního stresu z hlavních silnic na ty, kteří se jen snaží v klidu žít. Ušetřené dvě minuty pro jednoho řidiče totiž často znamenají hodiny hluku, stresu a emisí pro stovky dalších.
Co si o tom myslíte vy? Měli by vývojáři navigací víc zohledňovat život v obytných čtvrtích? Nebo by to mělo být na městech, aby si chránila své ulice? A co jako řidiči – klikáte „zkratku“, nebo raději čekáte v koloně?
Zdroje: The Guardian, Los Angeles Times, Waze a Google Maps │ Foto: archiv