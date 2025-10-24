Gymkhana po bavorsku: Závodní M2 driftuje přímo ve výrobním závodě v Mnichově
Místo okruhu továrna, místo gumových kuželů sloupy výrobních hal. Nové BMW M2 driftuje v závodě v Mnichově a proměňuje testování soutěžního speciálu ve virální manifest jízdy bokem a BMW M.
Když se staví nový závodní vůz, je to běh na dlouhou trať začínající v dílnách a končící testy a laděním na okruhu. Stejným procesem se vydal i tým Red Bull Driftbrothers při konstrukci nového speciálu založeného na BMW M2 generace G87, coby nástupce M4 používané od roku 2021.
Místo závodního okruhu si ale tým navrhl dráhu vedoucí kolem montážních linek a drahých strojů v mnichovské fabrice. Celkově jde o brilantní tah. Složitost vytyčené trasy naplno prověří každý aspekt nastavení vozu a zároveň vznikl virální materiál, který podporuje popularitu tohoto sportu i image divize BMW M. Ta se mimochodem na vývoji přímo podílí, stejně jako tomu bylo u M4 naladěné na 776 kW s točivým momentem přibližně 1300 N.m.
Plán zaměřený na nový závodní vůz byl ohlášen koncem roku 2024 a v současné době se nachází v závěrečné fázi testování, aby byl připravený pro sezonu 2026 evropského šampionátu Drift Masters.
M2 má kompletně přestavěný motor, aby spolehlivě zvládala dlouhodobé dávkování plného výkonu během konstantního prokluzu zadních kol. Na ně přenáší celkem 809 kW a 1.250 N.m točivého momentu. Důležitá je také aerodynamika, proto karoserii zdobí široký bodykit s masivními nárazníky, výrazným difuzorem a křídlem s vysokými držáky na víku kufru.
Ještě mírně „očesaná“ se prosmýká M2 mezi výrobními linkami, nechá se vyvézt výtahem do vyššího podlaží, projíždí karosárnou a nakonec zaparkuje již plně nastrojená na otočném podstavci. Podobný nápad tu už byl, když se BMW M5 prohánělo dveřmi napřed areálem BMW Welt, ale tohle je ještě o level dál. A právě zde bude tato M2 vystavená až do 5. listopadu. Mimochodem, domovinou M2 není Mnichov, ale mexický závod v San Luis Potosí.
S videem se pojí ještě projekt BMW M Driving Experience, pro který vzniká flotila M2 určená pro kurzy driftování. Ty budou probíhat na polygonech v Maisachu a v Memmingenu. Tady se zájemci mohou naučit driftovat pod dohledem zkušených instruktorů.
Zdroj: BMW I Video: BMW