TEST Mercedes-Benz A 200 – Skoro základ, skoro dokonalý

Design, interiér

Třída A automobilky Mercedes-Benz je s námi již od 90. let, přičemž aktuálně vzniká ve čtvrté generaci s kódovým označením W117. Do prodeje vstoupila začátkem roku 2018, takže koncem toho loňského prošla zaslouženou modernizací. Jak je u Mercedesu zvykem, změny byly spíše decentního rázu, ale bylo jich hodně.

Modernizovaná třída A dostala přepracovanou čelní masku, nový zadní difuzor, upravenou grafiku předních i zadních světel a čtyři nové disky kol o velikosti až 19 palců. Dovnitř si našel cestu nový multifunkční volant s dvojitými rameny, který se zbavuje dosavadních tlačítek a přináší do třídy A dotykové plochy. Již v základní výbavě je navíc potažen kůží Nappa. Sahalo se například také na dekory, potahy sedadel a další detaily. Nechybí ani nejnovější verze operačního systému MBUX, která byla ze svisle orientované obrazovky jiných modelů adaptována na horizontální.

Námi testovaný exemplář disponoval výbavovou linií AMG, která s sebou přinesla například 18palcové dvoupaprskové disky kol, AMG bodystyling, sportovní přední sedadla nebo čalounění stropu tmavou tkaninou. Za povedený metalický lak zlatá rose gold se připlácelo 19.591 Kč, za panoramatické střešní okno 31.875 Kč, za interiérový dekor z lesklého hliníku 5.443 Kč a tak dále. Sedadla byla čalouněna syntetickou kůží Artico v zajímavém zeleném odstínu nazvaném šedá sage.

Akurátní prostornost

Sportovní přední sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami skvěle obejmou tělo a skutečně dokážou člověka v zatáčkách podržet – výrazné bočnice nejsou jen na oko. Pozice za volantem je dobrá a hledá se snadno. Místa je zde dostatek ve všech směrech, a byť například takový Volkswagen Golf působí o něco vzdušněji, většině řidičů bude prostor ve třídě A dostačovat.

Golf jsem nezmínil jen proto, že s ním má zkušenosti nejvíce lidí, ale také proto, že současná generace se dokáže cenami až nebezpečně přiblížit prémiovějšímu německému vozu. A přestože jde v mnoha o hledech o kvalitní auto, jednou z jeho slabin je řešení palubní desky a ovládacích prvků, které prostě neodpovídá ceně. Interiér Mercedesu je na tom přesně naopak – byť se dají najít místa, kde se šetřilo, už na první pohled působí adekvátně hodnotně.

Mercedes-Benz A 200

Nastupování do druhé řady sedadel je o něco obtížnější než v Golfu a například místa na hlavu tu je především pro vysoké postavy méně, ale i zde se moc pěkně sedí. Řekl bych, že prostoru je zde pro normálně stavěného člověka tak akorát, zatímco lidé s rozměrnou postavou se dozadu hrnout nebudou. Přesuny ve třech bych vzadu viděl také jen na nejnutnější vzdálenost, i kdyby jen kvůli nepříliš pohodlnému posedu uprostřed.

Objem zavazadlového prostoru Mercedes uvádí hodnotou 350 litrů, případně 1.190 litrů po strop se sklopnými opěradly zadních sedadel (dělená 40:20:40). Opět, není zde místa na rozdávání, ale vzhledem k velikosti vozu mi přišel dostatečný a relativně pravidelně tvarovaný. Mercedes navíc přihodil i jednoduché háčky a úchytná oka po stranách. Třída A zkrátka není prostorový přeborník, ale nabízené místo bude většině dostačovat. Snad jen ten přístup na zadní sedadla by mohl být o něco snazší.

Více dotyku

S modernizací zmizel touchpad mezi sedadly pro ovládání infotainmentu. S adaptací nejnovější verze operačního systému MBUX se obrazovka ovládá přímým dotykem nebo pomocí ploch na novém dotykovém volantu. Je znát, že původní způsob ovládání byl jiný, takže pro přímý dotyk na obrazovku je potřeba se trochu natáhnout. Z dotykových volantů v redakci také nemáme zrovna radost, ale nutno přiznat, že ten Mercedesu se ovládá o něco snáze než řešení například již zmiňovaného Volkswagenu.

Přenesení operačního systému ze svislé obrazovky na horizontální se podařilo, jen i zde je v některých detailech poznat, že se počítalo s jiným řešením. Například některé ovládací prvky, které jsou třeba v novém GLC umístěny u horní a spodní hrany displeje, se zde téměř setkávají uprostřed a trochu blokují ostatní obsah. Někdy má proto člověk pocit, že by se hodila vyšší obrazovka – na šířku problém není. To už se ovšem vyloženě šťourám v detailech. Zjednodušeně řečeno je nový systém MBUX z větší části povedený a funguje dobře.

Mám se v této části opakovat, že leskle černý dekor není nejšťastnější řešení, byť je moderní, nebo by zrcadlení obrazovky chytrého telefonu nemělo vyžadovat příplatek, obzvlášť u prémiového auta? Asi to není potřeba. Proto raději shrnu, že interiér modernizovaného Mercedesu-Benz třídy A je příjemným a útulným místem, kdy i díky zbytku auta bude člověk rád trávit čas. To ale trochu předbíhám.