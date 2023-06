Je léto, letošní prázdniny se blíží a všichni se začínáme připravovat na tradiční letní dovolenou. Kempování v obytných autech v posledních letech zažívá znovuzrozený boom a všichni přemýšlíme o nových příležitostech, jak si užít nové nezapomenutelné zážitky. Už jste přemýšleli o pronájmu, nebo dokonce nákupu obytňáku? A co to udělat stylově a sehnat si nějaký se zajímavou minulostí?

Dříve sloužil policii a tesařovi

Jeden takový se nedávno objevil na britském aukčním serveru Collecting Cars a je unikátní. Je to historický Mercedes-Benz T2 L407D, jaký nepochybně zaujme všechny nadšence do nekonečného boje se zločinem, ale také do kempování. Dnes je ve výslužbě, ale jako nový pomáhal speciálním jednotkám nizozemské policie. Následně byl prodán do civilních rukou a ujal se jej námořní tesař živící se prací na lodích.

Ve volném čase, už před přibližně dvaceti lety, jej přestavěl na stylovou obytnou dodávku. Jak můžete vidět, v dnešních dnech už sice má decentní autentickou patinu, ale pořád vypadá k světu. V obytném mercedesu navíc mohou přespat tři až čtyři lidé, je vybaven kompaktní kuchyní a jídelnou se dvěma pohovkami. Základním vybavením je také malá chemická toaleta.

Výbava kempovacího Mercedesu T2

Ve standardní výbavě disponuje i modernizovanou elektrickou sítí s měničem napětí z 12 na 230 voltů, stereem VDO Dayton s reproduktory Sony, lednicí a plynovým sporákem. S důvěrou na dlouhých cestách a při kempování vám nepochybně pomůže i hasicí přístroj. Zvenku pak najdete výsuvnou markýzu Omnistor a hliníkovou zadní plošinu sloužící jako „nosič mopedu“.

Video se připravuje ...

Sice to není nejrychlejší obytná dodávka na světě, zato je vybavena legendárním, skoro až neprůstřelným 2,4litrovým vznětovým pětiválcem používaným zejména ve vojenských verzích terénního „Géčka“. A zatímco standardem těchto Mercedesů byl čtyřstupňový manuál, tento konkrétní je vybaven příjemnějším pětikvaltem. Cestování po Evropě tak bude mnohem komfortnější.

Pětiválec a pětikvalt

Užitkový Mercedes-Benz T2 se začal vyrábět už v šedesátých letech, aby nahradil zastaralý model L 319. Hlavním cílem inženýrů Mercedesu bylo vyvinout pokročilejší, kultivovanější a praktičtější vozidlo, které by uspokojilo širokou škálu aplikací. Dnes je oblíbeným zájmem nadšenců, kteří na jeho základech dělají i takovéto netradiční obytné vozy.

Jedinečný obytňák z Nizozemska se na internetu objevil s cílem nalezení nového majitele, ale zatím je stále na prodej. Očekávanou prodejní cenu bohužel server Collecting Cars neuvádí.