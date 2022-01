New York pořídil 184 elektromobilů Mustang Mach-E GT, část pro policii

Ford Mustang se opět oficiálně vrátil do služby u policejních sborů, namísto sporťáku s V8 hlídkujícího na dálnicích však půjde o elektrické SUV korzující po New Yorku.

Když se řekne policejní Ford Mustang, fanouškům modelu se nejspíš vybaví hranatá generace Fox Body, která v policejních barvách plnila především roli dálničního speciálu. Nyní se však Ford Mustang vrátí k policejnímu sboru ve formě elektrického SUV Mustang Mach-e GT, které dostane policie v New Yorku

Oddělení New York Department of Citywide Administrative Services totiž nedávno oznámila nákup celkem 184 vozů Ford Mustang Mach-E GT, za které radnice zaplatí částku cca 11,5 milionu dolarů. Část vozů přitom poputuje k oddělení pro Ochranu životního prostředí, část k různým lokálním agenturám a část si převezme NYPD, tedy policejní oddělení městě New York.

Město New York přitom provozuje jeden z největších vozových parků v USA, zahrnující okolo 30.000 vozidel, z čehož cca 1/5 připadá právě na lehké vozy NYPD. Nových 184 elektromobilů tak nebude žádná zásadní revoluce, přesto jde o zajímavý krok k elektrifikaci vozového parku.

Město New York navíc počítá, že s nákupem elektromobilů pro své úřady rovněž v průběhu příštího roku nainstaluje po městě okolo 275 nových nabíječek. Do konce desetiletí je pak cílem radnice počet nabíječek ve městě zvýšit až na čtyřnásobek.

Radnice se tak evidentně snaží předejít fiasku, které následovalo po pořízení elektromobilů BMW i3 policejnímu oddělní města Los Angeles (LAPD). Policisté totiž vozy příliš často nevyužívali, případně s nimi řešili záležitosti, které nespadaly do jejich náplně práce. Oddělení pak vozy rozprodávalo s minimálním nájezdem za zlomek pořizovací ceny.

Zde se však sluší připomenout jeden zásadní rozdíl mezi BMW i3, které po pořízení k LAPD neprošlo žádnou zásadní úpravou, a Fordem Mustang Mach-E. Modrý ovál totiž patří k největším výrobcům policejních vozidel v USA a kromě jiného vyvíjí i speciální policejní verzi elektrického Mustangu Mach-E. Vůz by tak měl být připraven plnit celou řadu funkcí a rolí.

Parametry policejního speciálu sice neznáme, ostatně automobilka ještě nepředstavila žádnou speciální verzi s tradičním označením SSP nebo Police Interceptor, už standardní parametry Mustangu Mach-E GT jsou ale působivé: z 0 na 100 km/h za 3,7 sekundy, dojezd 500 km a dojezd 99 km za 10 minut nabíjení.

Právě skvělá akcelerace by pak mohla být jednou z hlavních předností Mach-E ve službách policie, relativně nedávné hodnotící testy policejního oddělení státní policie Michiganu však ukázaly, že slabinou vozu bude kromě dojezdu i relativně omezená nejvyšší rychlost a omezený prostor na zadních sedadlech.

Ve městském prostředí, kde by měl vůz plnit zřejmě především funkci hlídkového vozu, by však nic z toho neměl být zásadní problém. Mach-E by navíc nemusel být jediným elektromobilem ve výbavě NYPD. Vedení policie totiž před časem zvažovalo i možnost pořízení až 250 elektromobilů Tesla Model 3 v policejní úpravě.