Newyorský řidič Range Roveru dlužil přes 1,1 milionu na mýtném na jediném mostě. Přišel o auto

Město New York při zátahu na neplatiče mýta na mostě Verrazano-Narrows zabavilo celkem 44 aut lidem, kteří vytrvale neplatili mýtné za přejezd mostu. Rekordman tohoto zátahu dlužil 52 tisíc dolarů.

Řada mostů a tunelů v New York City je zpoplatněna mýtným, které ovšem nejeden nepoctivec odmítá platit. Město tak mezi 12. a 15. prosincem na mostě Verrazano-Narrows udělalo zátah na neplatiče. Odhalilo jednoho, který na mýtném dlužil 52 tisíc dolarů, tedy 1,16 milionu korun.

Řidič nebyl jmenován, město však zveřejnilo, že se jednalo o vůz značky Range Rover. Byl zabaven, stejně jako 43 dalších vozidel s velkým dluhem na mýtném. Podle úřadů vozidla patřila „chronickým neplatičům“ a celkový dluh na mýtném a pokutách za prodlení platby byl téměř milion dolarů (22,36 milionu korun).

Mýtné se v New Yorku vybírá několika způsoby, např. skrz uživatelský účet spárovaný s konkrétní registrační značkou, jednorázovou platbou předem, anebo zpětně tak, že neregistrovanému majiteli vozu přijde poštou účet, který musí zaplatit. V případě mostu Verrazano-Narrows, spojujícího Brooklyn se Staten Islandem, je mýtné v závislosti na způsobu platby od 2,75 do 11,19 dolaru za jeden přejezd.

Lidé, kteří se snaží vyhnout mýtnému, to často dělají zakrytím své registrační značky. Jen za letošní rok je ve městě trestáno přes 2.900 motoristů se zakrytou nebo nečitelnou značkou. „Pokud budete zakrývat značky, nebo budete používat falešné, zaplatíte za to. Pokud tento přestupek uděláte víckrát, bude vám zabaveno auto a můžete být zatčeni,“ hřímal Janno Lieber, šéf Metropolitan Transport Autority, organizace starající se o dopravu v New York City.

Není to letos poprvé, co město udělalo zátah na mostě Verrazano-Narrows. Při akci v lednu letošního roku během jediného dne odhalilo 21 chronických neplatičů mýta včetně jednoho, jehož Mazda CX-5 nasbírala za necelé dva roky 57 tisíc dolarů (1,27 milionu korun) na nezaplaceném mýtě a pokutách.