Nikola stále žije, prodejcům dodala prvních 11 elektrických náklaďáků

Americká Nikola Corporation je jedním z mnoha problematických start-upů, které se snaží o produkci elektrických vozidel. Loni v červenci byl její zakladatel, Trevor Milton, obviněn z podvodu, a za první čtvrtletí letošního roku vykázala ztrátu 152,9 milionů dolarů (téměř 3,8 miliardy korun). Pro srovnání, za stejné období v roce 2021 vykázala ztrátu 120,2 milionů dolarů (přes 2,8 miliardy korun). V březnu letošního roku se společnosti přesto podařilo rozjet výrobu modelu Tres a nyní dokonce hlásí první kusy dodané prodejcům.

Připomeňme, že Nikola nabídne model Tres ve dvou provedeních – bateriovém (BEV) a vodíkovém (FCEV). Obě nabízí podobný dojezd okolo 560 kilometrů, ale zatímco bateriová verze slibuje nabíjecí čas 100 minut, čerpání vodíku je podstatně rychlejší záležitostí. V americkém státě Arizona odstartovala výroba Tres BEV, přičemž se Nikole podařilo dealerům doručit jedenáct exemplářů určených k prodeji. Dle předchozích zpráv výrobce počítá, že do konce tohoto roku vyrobí 300 až 500 kusů.

Co se týče Tres FCEV, aktuálně byla dokončena jedna fáze jízdních zkoušek a další má odstartovat koncem měsíce. Prvních šest předprodukčních vozů chce výrobce postavit do konce třetího čtvrtletí letošního roku. Následující předprodukční várka má čítat pět kusů a ta další už osm kusů, s tím, že dokončeny mají být do poloviny příštího roku. Start sériové výroby je naplánován na druhou polovinu roku 2023.

Nikola zároveň upřesnila počty objednávek, které na svůj model Tres eviduje. Původně hovořila až o 7.000 kusech, ale nyní přiznala podstatně střízlivější realitu. Zákaznických objednávek je prý 134 a dalších 510 vyjádřilo o Tres BEV zájem.