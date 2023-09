Nissan bude v Evropě do roku 2030 prodávat už jen elektromobily

Japonský výrobce automobilů Nissan Motor bude v Evropě do roku 2030 prodávat už jen elektromobily. V Evropě nově uváděné modely jeho vozů budou navíc od teď jen plně elektrické. Podle agentury Reuters to uvedl generální ředitel společnosti Makoto Ušida.

"Teď už není cesty zpět," upozornil Ušida. "Nissan přejde v Evropě na plně elektrický pohon do roku 2030 - věříme, že je to správné pro naše podnikání, naše zákazníky i pro naši planetu," dodal.

Japonská automobilka také sdělila, že jeden ze dvou nových elektrických modelů, které už potvrdila pro Evropu, se bude vyrábět v jejím závodě v Sunderlandu v severní Anglii.

Začátkem letošního roku Nissan zvýšil cíle pro elektromobily. Snaží se tak dohnat náskok v tomto segmentu, který ovládají nováčci, jako je americká Tesla. Firma sdělila, že do roku 2030 uvede na trh 19 nových modelů elektromobilů.

Už dříve Nissan uvedl, že do fiskálního roku 2026, který končí 31. března 2027, budou 98 procent jeho prodeje v Evropě tvořit elektrifikované vozy. Tedy buď plně elektrické, nebo hybridní, které mají jak velkou baterii, tak spalovací motor.

Stejný cíl prodávat do roku 2030 v Evropě už jen elektromobily si už dříve stanovila také francouzská automobilka Renault, která tvoří s Nissanem alianci. Také automobilky Ford Motor a Stellantis plánují přejít v Evropě do roku 2030 na plně elektrické pohony. Volvo plánuje do roku 2030 prodávat pouze elektromobily celosvětově, uvedl Reuters.