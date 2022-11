Nissan do pick-upu Frontier nacpal osmiválec! Dočká se Nismo výroby?

Na právě probíhající SEMA Show v Las Vegas japonská automobilka Nissan vystavuje svůj pick-up Frontier ve verzi Nismo. Co víc, pod kapotou se ukrývá osmiválcový motor z větších modelů značky. Pouští se Nissan do souboje s Fordem a RAMem?

Na základě stávající generace pick-upu Nissan Frontier vznikl vůz nazvaný Nismo Off Road Frontier V8, o jehož pohon se stará zážehový 5,6litrový vidlicový osmiválec Endurance. Pochází z modelů Armada a Titan, v nichž produkuje 298 kW (405 k). Konkrétní výkon ve Frontieru Nismo bohužel neuvádí, ale vzhledem k upravenému sání a části výfukového systému se dá předpokládat pár koní navíc.

Auto představuje řadu dílů a příslušenství z katalogu Off Road od Nisma, které se brzdy dostanou do prodejen Nissanu. Součástí vozu je rovněž několik dílů ve stádiu prototypu, jejichž výroba zatím jistá není. Konkrétně je Frontier V8 vybaven bodykitem s rozšířenými blatníky a zadní částí korby z karbonu, stejně jako karbonovou kapotou motoru.

Rozšíření karoserie bylo nutné kvůli upravenému podvozku, který zvyšuje světlou výšku vozu a umožňuje převážet více nákladu. Nechybí ani 18palcová kola s terénními pneumatikami o rozměrech 295/70, naviják nebo přídavné osvětlení. Mezi prototypové díly patří například přední nárazník, střešní nosič nebo držáky na náhradní kola na korbě.

Máme ale špatnou zprávu – jak asi tušíte, osmiválcový Frontier je v téhle fázi pouhým konceptem. Jeho účelem je předvést díly a příslušenství Nismo, s jeho výrobou se bohužel nepočítá. Konkurence se tedy bát nemusí. Vyloučené ale není závodní nasazení v podnicích typu Baja 1000. Koncept byl totiž vyvinut ve spolupráci se závodním týmem Forsberg Racing, který patří úspěšnému drifterovi Chrisi Forsbergovi.

V Las Vegas to dokonce ani není jediný osmiválcový Frontier vyvinutý ve spolupráci s úspěšným drifterem. Za druhým kouskem stojí Dai Yoshihara se sponzorem ENEOS, kteří se spojili filadelfskou společností R/T Tuning. Jejich cílem bylo postavit závodní vůz ve stylu speciálů od Nisma, jehož základem bude Nissan Frontier ročníku 2006 s motorem VR30DDTT z nového Nissanu Z. Pro připomenutí, motor je to třílitrový, dvojitě přeplňovaný zážehový šestiválec do V.

Tahle úprava je ještě dramatičtější než oficiální počin Nissanu a krom notně rozšířené a odlehčené karoserie, odstrojeného interiéru a zakázkového závodního podvozku se pochopitelně sahalo také na motor samotný. Nové jsou písty, turbodmychadla, svody a celý výfukový systém, řídicí jednotka a celá řada dalších dílů. Výsledkem je výkon 447 kW (608 k) a točivý moment 881 Nm, což oproti Nissanu Z představuje nárůst o 149 kW (203 k) a 406 Nm. O konkrétním závodním nasazení ale Yoshihara zatím nic neuvedl.