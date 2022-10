První jízda novým Nissanem X-Trail: Rodinného parťáka žene vpřed hybrid se třemi motory

Navzdory pověstnému rčení o tom, že na něco fungujícího se prostě nesahá, Nissan novou generaci X-Trailu od podlahy změnil. Ostatně, třech předchozích se napříč světem (byť pod různými názvy) prodalo od roku 2001 skoro sedm milionů kusů. To je pořádná porce.

Bavíme se o SUV, které pro představu velikostně zapadá mezi Škodu Karoq a Kodiaq. Blíže má k většímu medvědovi a stejně jako on umí nabídnout sedm míst k sezení. Aktuální čtvrté vydání je však oproti předchůdci diametrálně odlišné. Přijíždí na nové alianční platformě CMF-C a pod kapotou má výhradně tříválec. Ten kola roztáčí pouze v základní mild-hybridní verzi. V těch výkonnějších slouží coby generátor elektřiny pro jeden, případně dva (pohon všech kol e-4ORCE) elektromotory. Právě vrchol nabídky jsme poprvé vyzkoušeli na malebných slovinských okreskách.

Moderní a elegantnější

Již z prvních fotografií je zřejmé, že vzhled novinky rozvíjí styl ostatních moderních nissanů. Na výraznou masku pozvolna navazují rozdělené světlomety, z profilu se vůz obejde bez prvoplánových kudrlinek a na elegantnost vsází i vzadu. Ano, x-trail není tak extravagantní a svérázný jako menší qashqai, v případě většího rodinného parťáka mi to ale vůbec nevadí.

Ptáte se na rozměry? S vnějšími hodnotami 4680 x 1840 x 1725 mm je čtvrtá generace o 37 milimetrů delší, 20 mm širší a 15 mm nižší. I díky tomu jsou celkové proporce vozu vyváženější. Rozvor si polepšil o jeden milimetr na současných 2706 mm. Za zmínku pak stojí i zavazadlový prostor, který pojme až 585 litrů, tedy o dvacet litrů více než dříve. A protože nová architektura od počátku myslí na elektrifikaci, hybridní systém ze zavazadelníku nic neukrajuje. Ten tak po sklopení sedaček potěší rovnou ložnou plochou bez schodu, pravidelnými tvary a modularitou. Díky dvěma deskám v kufru jej můžete uspořádat v šestnácti různých konfiguracích.

Zmínil jsem třetí řadu sedadel. Ani samotní zástupci Nissanu se nás na mezinárodních jízdách nesnaží obalamutit hrou s čísly a dojmy. Uznávají, že třetí řada je vhodná pro pasažéry do výšky 160 cm, v případě vyšších jedinců to bude vždy o kompromisech. Pravdou je, že při svých 178 cm už mám před koleny i nad hlavou hodně těsno. Pro děti je však prostor dostačující a nějaký ten kratší převoz tu zvládnou i dospělí.

Benefitem zadních míst je jednoznačně rozsah otevření druhého páru dveří. Ty totiž zvládají úhel skoro 90 stupňů, čímž vzniká perfektní nástupní prostor. Ve druhé řadě už mám před koleny i nad hlavou místa dostatek, kabina působí vzdušným dojmem i díky proskleným bočním oknům a panoramatické střeše, která neukrajuje mnoho z místa pro zadní pasažéry. Na rozdíl od předchozího x-trailu se i vzadu sedí níže. Nemáte tedy pocit, že jste nad posádkou vpředu, což je během delšího cestování příjemnější i přirozenější.

Tradice v hlavní roli

Pochvalu si zaslouží i samotné pracoviště řidiče. Nejen pro pohodlné sedačky se širokými možnostmi rozsahu, komfortním sezením a dostatečným bočním vedením, ale i samotné zpracování interiéru. Materiály jsou převážně měkčené, příjemné na dotek a tradiční interiérovou šeď v testovaných exemplářích rozbíjí světle hnědá kůže. Jistě, strasti všedních rodinných dní na ní asi zanechají stopy hodně brzy, ale podívejte se do fotogalerie. Nevypadá šmrncovně?

Obrovský pokrok udělal x-trail také po stránce digitalizace. Klasické budíky nahrazuje 12,3“ digitální přístrojový štít, stejný rozměr má i obrazovka multimediálního systému. Oba displeje mají kvalitní a ostrý obraz a na jednotlivé pokyny reagují svižně. Samozřejmostí je podpora Apple CarPlay a Android Auto. Ač se moderními technologiemi v kabině nešetří, stále zůstal zachován samostatný panel pro nastavení teploty a fungování klimatizace. I když jde dle jiných výrobců o zastaralé řešení, Nissan ukazuje, že i tlačítka mohou být do přístrojovky zakomponována a navíc vypadat šmrncovně.

Tříválec generuje

Pro novou generaci x-trailu je stěžejní 1,5litrový benzinový tříválec, jenž však kola roztáčí pouze v základní 120kW verzi. U testovaného pohonu e-POWER slouží coby generátor elektřiny, přímá vazba na kola tu není.

Jak už jsem avizoval, zkoušeli jsme absolutní vrchol nabídky, tedy hybrid s pohonem všech kol e-4ORCE, jenž je tady řešen souhrou dvou elektromotorů. Přední generuje 330, zadní pak 195 newtonmetrů. Systémový výkon soustavy je 157 kW. Takové parametry stačí vozu ke zrychlení z klidu na stovku za 7 sekund a maximální rychlosti 180 km/h. A pozor, při brzdění rekuperují oba elektromotory, což kromě jiného eliminuje náklony karoserie během zpomalování. Energie se ukládá do akumulátoru s kapacitou 1,7 kWh, umístěn je netradičně pod předními sedačkami.

Samotné svezení je velmi podobné elektromobilu. Reakce na sešlápnutí akcelerátoru je okamžitá a zrychlení probíhá lineárně. Tříválec se výrazně ozve až při razantním sešlápnutí v táhlém kopci, při „normálním“ zrychlování jen ševelí někde v povzdálí. Pohon i auto samotné mi přijdou odhlučněné ještě o kousek lépe než menší qashqai, se kterým jsme na akci vyrazili, a tak máme přímé porovnání. Síly pro hbité předjetí či připojení do rychlejšího pruhu má pohon dostatek, dokonce v dálničním tempu zvládá po přidání ochotně zrychlovat. V nižších rychlostech jsem si několikrát všiml elektrického hvízdotu pohonné soustavy. Ne že by to vyloženě obtěžovalo, citlivějším jedincům však může i takovýto nenápadný zvuk na dlouhých cestách vadit.

A spotřeba? S lehčí nohou se x-trail proplétal slovinskými cestičkami s odběrem kolem 6 l/100 km, trocha snahy a jistě by to zvládl i za méně. Když jsme pak do testovací trasy zakomponovali i několik razantních zrychlení, vzrostl apetit k sedmi litrům, ani na dálnici se ale nešplhal výrazně přes. Na podrobnější hodnoty si ale počkejme do tradičního týdenního testu.

Komfortní i nebojácný

Platformu CMF-C už jsem zmínil, dodat však musím ještě víceprvkovou zadní nápravu a hlavně obouvaná dvactiplacová kola. Byť má podvozek tužší naladění, ani takový rozměr nezabraňuje preciznímu žehlení nerovností a stabilním průjezdům rozbitými úseky. Vůz zvládá svou 1,8tunovou hmotnost dost dlouho maskovat, v utažených zatáčkách tak působí lehce a obratně.

Řízení je lehčí, pořád ale dostatečně přesné i při náhlé změně směru. K jízdním vlastnostem tak po první várce kilometrů nemám příliš mnoho výhrad. Příjemným bonusem jsou schopnosti auta v terénu. Absence mechanické čtyřkolky vás mrzet nemusí, „elektrická“ je totiž během offroadové vložky obdobně schopná, navíc na pokyn plynem reaguje bez prodlevy a účinek lze mnohem lépe dávkovat. Do prudkého kopce auto šplhá srdnatě a poradí si i v situaci, kdy dvě kola napříč zcela ztratí kontakt s vozovkou. Jasně, takové extrémy s x-trailem asi nebudete zažívat každý den, přesto jeho schopnosti mimo zpevněné cesty (v kombinaci se světlostí 200 mm) tu a tam přijdou vhod.

Závěr

Výroba nového Nissanu X-Trail v japonském závodě odstartovala, úvodní exempláře dorazí k dealerům ještě před koncem letošního roku, první zákazníci se dočkají v prvním kvartálu toho příštího. Tajemstvím už nejsou ani české ceny. Čtvrtá generace startuje na částce 849.990 Kč, spokojíte-li se s úvodní výbavou Visia, základním tříválcem o síle 120 kW a pohonem předních kol. Zkoušená kombinace startuje od druhé výbavy Acenta a začíná na 1.074.990 Kč.

Nový X-Trail potěší komfortní jízdou a kultivovaným hybridem, který o sobě dává výrazněji vědět jen ve specifických situacích. Milým překvapením je moderní interiér, který ale nezanevřel na tradiční tlačítka. Stejně tak si zaslouží pochvalu pohon všech kol, který se minimálně v lehkém terénu rozhodně neztratí. Absence větších motorů zamrzí, doba už je ale taková. Když budete mít příležitost, určitě japonskou novinku vyzkoušejte. Její hybrid je totiž obzvlášť zajímavým kusem techniky.

Plusy

Elegantní vzhled

Hodnotný a prostorný interiér

Plynulé zrychlení

Komfortní podvozek

Schopnosti v lehkém terénu

Minusy

Monotónní zvuk tříválce při vytočení…

…a elektrický hvízdot v nižších rychlostech

Absence větších motorů