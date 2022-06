Nissan Navara-R má motor z GT-R a 1.000 koní, postaví vám ho také

Britská společnost SB Motorsport se v roce 2020 pustila do úpravy pick-upu Nissan Navara, do kterého chtěla dostat vylepšený motor z Nissanu GT-R. Nyní je hotovo a případným zájemcům ho vyrobí také.

V dnešní době čím dál vyšších a šílenějších výkonů supersportů a jejich elektrických sourozenců se 1.000 koní nezdá jako kdovíjak početné stádo. Ale co když se těch 1.000 koní dostane do pick-upu? To už je podstatně zajímavější propozice. S takovou v roce 2020 vyrukovala britská společnost SB Motorsport, jejíž zakladatel je úspěšným závodníkem, především v driftu.

Steve „Baggsy“ Biagioni dostal nápad na sloučení dvou Nissanů již před několika lety, ale minimálně dva roky se na start projektu připravoval. Práce začaly právě v roce 2020. Navzdory době covidové se projekt podařilo dokončit a nyní před sebou máme finální auto, které je dokonce schválené k provozu na veřejných komunikacích.

Motor z Nissanu GT-R Steve Biagionimu jaksi zbyl, když místo něj do driftovacícho GT-R nainstaloval V8 od Chevroletu. Protože měla jednotka VR38DETT původně pracovat v závodním stroji, dočkala se rozsáhlých úprav, díky kterým poskytuje výkon přibližně 1.000 koní. Na motoru se měnilo vše podstatné, od objemu (převrtáno z 3,8 l na 4,1 l) přes nová turba Garrett až po mezichladič stlačeného vzduchu Forge. Jen práce na pohonné jednotce trvaly 160 hodin.

Úpravu a posílení dvouspojkové převodovky si vzala na starost novozélandská firma Dodson Motorsport. Navara-R dále dostala nastavitelné odpružení KW V4, brzdy od Alconu a zakázková dvacetipalcová kola BBS. V SB Motorsport se postarali o další úpravy, které si vyžádalo použití pomocných rámů z GT-R. Karoserii vyrobila společnost Sterling Automotive, zatímco o její poskládání se postarala firma AP Hollings & Sons.

Finální dílo má údajně schválení k provozu na veřejných komunikacích. Jízdně se má hodně přibližovat dárcovskému GT-R, oproti kterému je sice delší, ale zároveň lehčí a s podobným rozvorem. Nissan Navara-R se ukáže na červnovém Festivalu rychlosti v Goodwoodu a případní zájemci nemusí smutnit. Nejedná se o jednorázovku – na přání vám SB Motorsport postaví vlastní Navaru-R. Musíte se však připravit na vysokou cenu. Britská společnost si svoji práci, použité díly a čas strávený stavbou cení na 250 tisíc liber, tedy zhruba 7,2 milionů korun.