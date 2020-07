Nissan představuje vizi malého SUV. Přitahuje jako magnet

Koncept Nissan Magnite se představuje coby vize malého SUV určeného pro indický trh. Vzhledem už nemá daleko do sériové produkce.

Název Magnite je podle japonské automobilky naprosto trefný, odkazuje totiž na odvážný design a vlastnosti, které mají zákazníky přitáhnout jako magnet. Nissan na příjezd malého SUV pro indický trh lákal už dlouho, až nyní však odhalil kompletní sérii oficiálních fotografií.

Byť jde stále o koncept, vnější vzhled se má do sériové produkce změnit už jen minimálně. Není se co divit, vždyť start prodejů má automobilka v plánu už počátkem příštího roku. V segmentu B-SUV na indickém trhu vyzve Magnite kromě jiného i sériový vůz odvozený od konceptu Škoda Vision In.

„Nissan Magnite je vývojovým skokem v globální měřítku naší společnosti. Díky nejmodernějším technologiím se jedná o revolucionáře v mnoha aspektech, které u SUV s délkou do čtyř metrů očekáváme,“ uvedl k novince Rakesh Srivastava, generální ředitel Nissan Motor India.

„Vůz je tvořen s myšlenkou Made in India, Make for the World. Byl sice navržen v Japonsku, ovšem podle požadavků a potřeb indických zákazníků,“ dodává Srivastava. Tamní zájemci se prý mohou těšit na výbavou našlapané SUV, které potěší stylem i dynamikou na silnici.

Interiér se nám zatím neukázal, tvůrci nicméně potvrdili, že se můžeme těšit na osmipalcovou obrazovku multimediálního systému, online konektivitu, 360stupňovou kameru či tempomat. V kabině nesmí chybět ani automatická klimatizace či multifunkční volant. Veškeré podrobnosti o výbavových liniích nám ale Nissan sdělí až s uvedením nového modelu na trh.

Nissan zatím neprozradil ani technické podrobnosti, pokud jsou ale pravdivé informace tamního zastoupení Autocaru, dočká se Magnite dvou litrových tříválců (atmosférický a přeplňovaný) s různými výkony, přičemž oba půjde pojit s manuální či samočinnou převodovkou. Tříválec se ostatně očekává i pod kapotou Škody Vision In, alternativu by tu však měla představovat čtyřválcová patnáctistovka, kterou jsme našli i pod kapotou konceptu.