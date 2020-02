Škoda Vision In oficiálně: Předobraz nového SUV je nečekaně prémiový

Škoda má za úkol prorazit na indickém trhu. Zkusí to s novým SUV, jehož předobrazem je právě představený koncept Vision In.

Indický trh by do budoucna mohl hrát v automobilovém světě podobně důležitou roli jako ten čínský. Koncernu VW Group se tam ale dlouhodobě nedaří, což se v následujících letech má změnit. Renesanci dostala na starosti značka Škoda, která má za úkol vyvinout techniku pro tamější trh, včetně nové platformy. Prvním hmatatelným výsledkem těchto prací, známých jako projekt Indie 2.0, je koncept Škoda Vision In, který se tento měsíc světu oficiálně představuje na autosalonu v Dillí.

Škoda Vision In je předobrazem sériového automobilu, městského SUV, které má být představeno ještě před koncem letošního roku. Půjde o vůz výhradně vyvinutý pro potřeby indického trhu. Tvarově tak může v lecčems připomínat Škodu Kamiq, technicky je ale zcela svébytný.

Základem je nově vyvinutá platforma MQB A0 In, jejíž přípravu vede právě Škoda, v projektovém centru v Puné. Původně měla spolupracovat s tamější automobilkou Tata, obě strany ale měly jiné představy o spolupráci, a tak nadějné partnerství nakonec skončilo vlastně dříve než vůbec začalo. „Firmy se shodly, že nemohou realizovat technické ani ekonomické výhody ze spolupráce,“ vysvětlily automobilky ukončení společného projektu.

Indická technika

Od MQB se liší primárně tím, že je přizpůsobena výrobě v Indii a využití lokálních dodavatelů komponentů. Na 95 % dílů má u modelů s MQB A0 In pocházet přímo z Indie, zatímco dnes se třeba velká část Škodovek dováží do Indie v rozloženém stavu a na místě se jen montují dohromady.

Využití lokálních dodavatelů má samozřejmě snížit výrobní náklady, což je na indickém trhu pořád primární vlastnost, a to přestože Škoda na tamějším trhu hraje roli až prémiové značky. Hlavně ale pomůže i marketingově, Indové jsou velcí nacionalisté, a tak nápis Made in India v této zemi prodává.

Vznik nové platformy má ale ještě jeden důvod. Indický trh není přece jen tak vyvinutý jako ten evropský (a vlastně i čínský), a tak množství výbavových prvků tam není vůbec potřebných. I z toho důvodu by se nevyplatilo využít výchozí architekturu MQB, a tak byla vyvinuta její svébytná varianta MQB A0.

Drsnější než Kamiq

Také samotný design Škody Vision In je svébytný, byť jako celek v mnohém připomíná u nás známou Škodu Kamiq. Silueta karoserie zase může evokovat Volkswagen T-Cross. Jinak ale auto působí masivněji než Kamiq, hlavně díky bohatému oplastování a vysoké přídi. Design mimochodem vznikal přímo v mladoboleslavském centru značky, indická divize jen ladila celek.

Některé detaily pak odkazují na ostatní zástupce rodiny SUV mladoboleslavské značky. Žebrování v masce chladiče je jako u jiných škodováckých SUV dvojité, nechybí ani rozdělené přední světlomety nebo koncová světla s motivem písmena C.

Jak už to tak u konceptů mladoboleslavské automobilky bývá, z velké části skutečně ukazují sériovou podobu chystaného automobilu a nejinak je tomu i v případě Vision In. Odmyslete si podsvícené logo na kapotě nebo velká kola a máte automobil, který se v Indii představí ještě letos.

Škoda Vision In – srovnání rozměrů s dalšími SUV značky Model Škoda Vision In Škoda Kamiq (Evropa) Škoda Kamiq (Čína) Škoda Kamiq GT Délka (mm) 4256 4241 4390 4409 Šířka (mm) ? 1793 1781 1781 Výška (mm) 1589 1531 1593 1606 Rozvor (mm) 2671 2951 2610 2610

Netradiční ozdoba

To interiér je trochu jiný příběh, v tomto případě je znát, že Vision In je koncept. Základní silueta palubní desky by ale měla být zachována, což znamená, že i v Indii se dočkají volně stojící obrazovky infotainmentu. Volant je samozřejmě umístěný vpravo – na indických silnicích je levostranný provoz, pohrobek britského kolonialismu.

Ryze indickým prvkem je pak ozdoba na vrchu palubní desky, která se nicméně do sériové verze s největší pravděpodobností nedostane. Odkazuje na oblíbenou ozdobu automobilů indických řidičů, kteří si do těchto míst umisťují různé sošky. V tomto případě ozdoba navíc slouží jako avatar inteligentního hlasového asistenta.

Zajímavostí přitom je, že interiér rozhodně není tak laciný, jak byste od auta pro rozvojový trh jako Indie možná čekali. Jak už jsme uvedli výše, Škoda je na indickém trhu pozicionována jinak než v Evropě, má tam až skoro prémiový nádech, což má právě důvod v hodnotně působící vnitřku Vision In.

„V modelu Škoda Vision In kombinujeme indické a české tradice s nejnovějšími technologiemi. Používáme také klasické materiály, například mimořádně udržitelnou, bezchromovou pravou kůži společně s veganskými alternativami kůže – tímto způsobem jsme cíleně rozvinuli nový koncept interiéru Škoda a doplnili jej o zajímavé detaily,“ říká o konceptu sám šéfdesgnér mladoboleslavské automobilky Oliver Stefani.

A co je pod kapotou?

Detaily o technice zatím neznáme. Víme jen, že pod kapotou konceptu pracuje motor 1.5 TSI přizpůsobený indickému trhu, kombinovaný se sedmistupňovým DSG a pohonem předních kol. Naladěný je na 110 kW a 250 N.m.

U sériové verze se počítá právě s 1.5 TSI a také tříválcem 1.0 TSI, v obou případech upravených podle indických norem, které nejsou tak přísné jako ty evropské. Od turbodieselů naopak koncern v Indii odstupuje – kvalita tamější nafty není tak valná, a tak se Volkswagen raději vznětových aut zbavuje.

Ladění pro Indii

Design novinky sice probíhal v Mladé Boleslavi, samotný vývoj připraveného SUV ale už probíhá přímo v Indii, kde už jezdí první prototypy. Díky tomu se auto lépe přizpůsobí podmínkám tamějšího silničního provozu.

SUV bude laděno zaměstnanci technologického centra v Puné podle tamějších rozbitých silnic nebo vysokých teplot, reagovat bude i na tamější prašnost nebo naopak množství vody po monzunových deštích. I z toho důvodu není jednoduché přizpůsobit indickým podmínkám evropské auto, jednodušší je ve výsledku stavět vůz od základu nový.

Vzniknou i další

Sériová verze Škody Vision In (která prý neponese jméno Kamiq) bude prvním modelem indické ofenzivy. Na základech platformy MQB A0 In budou prozatím postaveny čtyři modely – dva značky Škoda dva značky Volkswagen. V obou případech má jít o SUV a sedan, které se budou vyrábět v indických závodech Puné a Aurangábád.

„Indie je jedním z nejzajímavějších a nejslibnějších růstových trhů koncernu Volkswagen. Společně se značkou Volkswagen chceme do roku 2025 dosáhnout společného podílu na trhu ve výši pěti procent, a to v závislosti na vývoji trhu a segmentu. Pro společnost Škoda by se tak Indie stala jedním z pěti největších trhů na světě,“ říká k indickým ambicím předseda představenstva Škoda Auto Bernhard Maier.

Pokud se jim prodejně v Indii zadaří, není vyloučeno, že s nimi Škoda zamíří i na další trhy. Nabízí se třeba ten jihoamerický, kde mladoboleslavská značka zatím nepůsobí. Nezmění se to?