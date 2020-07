Nissan slibuje rozsáhlou elektrifikaci, Qashqai dostane hybrid e-Power

Japonská automobilka si dala ambiciózní cíl – do roku 2023 chce mít vyrobeno přes milion elektrifikovaných vozidel. A jaká to budou?

Nissan nedávno zahájil novou kapitolu své existence představením čistě elektrického crossoveru Ariya. Během jeho představení pak Ashwani Gupta, COO automobilky Nissan, pro britské kolegy z AutoExpress prozradil, že elektrifikace se dočká i nová generace Nissanu Qashqai.

„Qashqai dorazí do Evropy i s pohonem e-Power – je to jedna z našich klíčových technologií,“ prozradil Gupta k novince, jejíž představení se očekává ještě letos. „V Evropě budeme nabízet e-Power a bateriové elektromobily – tak definujeme naše technologie.“

Pohon e-Power by měl využívat spalovací motor jako generátor nabíjející baterie, které pak přes konvertor napájí elektromotor. Modely s pohonem e-Power, jako je například v Japonsku prodávaný Nissan Note, tak nabídnou pocit z jízdy jako s elektromobilem, včetně okamžitého nástupu výkonu a téměř neslyšného chodu. Není je však nutné nabíjet a spotřeba paliva by měla být blízká plně hybridním modelům.

Ačkoliv by měl být nový Qashqai představen již letos, jeho příchod na trhy se očekává až v průběhu roku 2021. Hybridní pohonná jednotka by pak mohla dorazit krátce po uvedení na trhy a podle některých očekávání by mohla dokonce zcela nahradit vznětové motorizace.

Hybridním pohonem e-Power by ale nabídka elektrifikovaného crossoveru Qashqai nemusela končit. Stále totiž existuje šance na vznik plug-in hybridní verze, který by si mohla techniku vypůjčit od aliančního partnera Mitsubishi.

Elektrickým modelem Ariya a hybridním Qashqaiem ale elektrifikace Nissanu ani zdaleka nekončí. Gupta v rozhovoru potvrdil, že dedikovaná elektrická platforma CMF-EV, která je základem modelu Ariya, může být upravena do různých podob. Navíc bude sdílena s aliančními partnery Renault a Mitsubishi.

Ivan Espinosa, Nissan Senior Vice President, pak v rozhovoru pro AutoEspress naznačil, že pohonu e-Power by se do budoucna mohl dočkat i model Nissan Juke. Ostatně čím víc elektrifikovaných modelů značka nabídne, tím větší je šance, že se ji podaří splnit její cíl vyrobit do roku 2023 milion elektrifikovaných vozidel.