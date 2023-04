Nissan X-Trail e-Power e-4orce vs Škoda Kodiaq 2.0 TDI DSG 4x4 – Podobnost čistě náhodná

Čtvrtá generace Nissanu X-Trail přijela na náš trh zkraje letošního roku do segmentu přecpaného konkurenty. Jde totiž o kategorii, v níž se mísí nabídka běžných a „prémiových“ značek, kde má nejedna automobilka svou vlajkovou loď pro rodiny. V segmentu SUV střední třídy se tedy chce ukázat každý. A to samozřejmě v nejlepším světle, což dokazuje i bohatá výbava našeho testovaného benzin-elektrického full-hybridního X-Trailu e-Power e-4orce se 157 kW a pohonem všech kol. Na stránkách Světa motorů jste se s ním setkali již v čísle 11/2023, kde ho prozkoumal kolega Michal Dokoupil.

Naproti tomu Škoda Kodiaq se v horních příčkách prodejů sluní již dlouhých sedm let. A i přes všeobecný pokles výroby vlivem situace v minulých letech si s 94.600 loni prodanými vozy pořád drží pozici prodejní trojky, takže dnes už můžeme říct, že jeho mise dopadla úspěšně. Proč ten minulý čas? Protože i kodiaq, na který se nyní díváte, bude brzy minulostí – již letos se představí nová generace. Náš kus přichází v specifikaci Style Exclusive, schopnost konkurovat hybridu shledáváme v motorizaci 2.0 TDI 147 kW se sedmistupňovým DSG a pohonem všech kol.

Klame karoserií

X-Trail čtvrté generace přichází se sebevědomou tváří, respektující současný designérský směr automobilky. Staví však na stejných proporcích, zejména pak na rozvoru 2705 mm platformy CMF-C/D, kterou podědil ze své minulé generace. Celkově je proti předchůdci o 10 mm kratší (4680 vs. 4690 mm), díky vysokému pontonu karoserie a téměř vodorovné kapotě působí mnohem robustněji. Chlapácký celek pak zjemňuje dvoubarevné lakování testovaného vozu, které vůz opticky snižuje a zaobluje ve skutečnosti kolmé zadní partie. Že to pak x-trail myslí v terénu vážně, to dokazuje také (na poměry segmentu) již na pohled slušná světlá výška. Navzdory tomu, že je x-trail mnohem novější, na délku měří proti kodiaqu o 17 mm méně, navíc je o 42 mm užší a o 37 mm vyšší. Vzhledem k tomu, jak působí naživo, tak lze snahu designérů o maskování proporcí zhodnotit jako zdařilou. S odstupem času je možné říct, že kodiaq patří k nejlepším dílům bývalého šéfdesignéra značky Jozefa Kabaně. Soudíme to především dle toho, jak moc vůz odmítá stárnout, tedy že i v roce 2023 vypadá naprosto aktuálně. Recept na vizuální robustnost je zde v podstatě stejný jako u x-trailu: vysoká příď, kapota tak vodorovná, jak to jen jde, vysoký ponton karoserie, který směrem vzad stoupá. S rozvorem delším o nezanedbatelných 83 mm (2788 mm) kodiaq působí z profi lu o něco vyrovnaněji, x-trail ale vizuálně boduje mohutnými 20“ koly.