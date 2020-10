Nissan Z Proto prý zamíří do výroby bez výraznějších změn

Nedělní automobilový sraz v tokijské čtvrti Shibuya-ka sice kazilo chladné počasí a občasný déšť, kdo ale nepřízeň počasí překonal, na toho čekalo velice příjemné překvapení. Automobilka Nissan totiž na akci vystavila svůj nový sportovní koncept Z Proto, který by se měl bez výraznějších změn proměnit v produkční novou generaci modelu Z.

Přímo na akci to měl prohlásit Hiroshi Tamura, vrchní produktový specialista automobilka Nissan. Podle překladu z japonského motoristického webu Best Car, který informaci přinesl, měl Tamura prohlásit něco ve smyslu „Dorazí v téhle formě.“

Kromě toho měla na srazu zaznít informace, podle které by mělo nové zetko pokračovat v relativně dostupné cenové politice minulých generací. Pokud by se tedy snad náhodou nové zetko dostalo i do Evropy, byla by to skvělá zpráva. Moc s tím ale zatím nepočítáme, ostatně Nissan se v minulosti vyjádřil poměrně jasně.

Zámořští kolegové z TheDrive se pokusili ověřit informaci o téměř hotovém designu produkčního modelu Z u lokálního zastoupení Nissanu, od zodpovědných lidí se jim však dočkalo odpovědi ve smyslu, že je na řeči o finální podobě designu ještě příliš brzy. Prohlášení produktového specialisty nám ale přijdou jako dostatečně důvěryhodná.

Nyní tedy nezbývá než čekat, kdy automobilka konečně odhalí produkční verzi nového modelu Z - jehož finální název by podle některých zdrojů mohl být Nissan 400Z. Podle informací japonských kolegů bychom se mohli dočkat již koncem roku 2021, kolegové z USA ovšem předpovídají až rok 2023.

Nové zetko by totiž mohlo být součástí představovacího plánu „od A po Z“, v rámci kterého se jako první představí elektrický Nissan Ariya a Ztko bude jednou z posledních představených novinek. Nechme se ale překvapit.