Nissan zítra představí nové GT-R pro domácí trh. Co můžeme čekat?

Automobilka Nissan se pochlubila zajímavou novinkou – v úterý 14. září představí novou verzi modelu GT-R pro japonský trh. Pro fanoušky modelu pak přichystala dokonce i živé vysílání prostřednictvím YouTube, které odstartuje zítra ráno v 7:30 našeho času.

Sluší se ovšem dodat, že velká očekávání nejsou na místě. Namísto představení zcela nové generace, která už by pomalu byla na místě, se spíše očekává další vylepšení či modernizace. Podle zahraničních kolegů tak můžeme čekat možná nové stylistické prvky, modernizovanou techniku a možná i lehké zvýšení výkonu.

Připomeňme, že současná generace Nissanu GT-R dorazila již v roce 2007 a první lehká modernizace přišla již během tří let. Opravdu výrazná modernizace ale přišla v roce 2012, kdy došlo k růstu výkonu z 362 kW na 395 kW. V roce 2013 přišla další drobná modernizace, posunující nejvyšší výkon nad hranici 400 kW, a v současnosti prodávaný model vychází z modernizace představené v roce 2017.

Pod kapotou Nissanu GT-R je celou dobu uložen dvakrát přeplňovaný 3,8litrový motor V6 s označením VR38DETT, jehož nejvyšší výkon se během poslední motorizace posunul z 406 kW (553 k) a 628 Nm na současných 421 kW (573 k) a 633 Nm točivého momentu.

Objevují se tedy spekulace, že nová verze modelu GT-R nabídne zvýšení výkonu na úroveň zhruba 580 koní, aby automobilka stále udržovala rozumný odstup od vrcholné verze GT-R Nismo, která nabízí nejvyšší výkon 447,5 kW (608 k) a samozřejmě je za zcela jinou cenovku.

Objevují se ovšem i další zvěsti, které by naznačovaly ještě větší změny. GT-R by například mohlo dostat zcela novou hybridní pohonnou jednotku, jejíž výkon by mohl dosahovat zhruba 441 kW (600 k) a až 883 Nm točivého momentu.

Ve hře by ovšem mohla být i nová exkluzivní verze, která by použila pohonné ústrojí modelu GT-R50, které nabízí dokonce 529 kW (720 k) a 780 Nm. Tato teorie už je ale opravdu velmi divoká, neboť projekt modelu GT-R50 vznikl jako limitovaná série 50 kusů s cenovkou přes jeden milion dolarů za kus. Nezbývá tedy než počkat, co nám automobilka zítra ráno předvede.