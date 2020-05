Nová emisní norma udělá z aut pojízdnou chemičku s většími motory, zní z Porsche

Emisní norma Euro 7, která vstoupí v platnost v roce 2026, by mohla znamenat návrat velkých motorů. Současně však z aut udělá pojízdnou chemičku, naznačil v rozhovoru zástupce značky Porsche.

Zatímco většina automobilek v současnosti řeší dopady koronavirové krize na celkové flotilové emise a možné budoucí pokuty, Frank Steffen-Wallser, viceprezident pro modelové řady Porsche 911 a 718, se v rozhovoru pro australský magazín WhichCar zaměřil na novou emisní normu Euro 7.

Ta by měla vstoupit v platnost v roce 2026 a kromě jiného by měla přinést omezení výkonu v závislosti na litrovém objemu motoru, což by především u sportovních modelů mělo znamenat konec současného trendu downsizingu a návrat k větším objemům. I když tedy stále s přeplňováním.

„Uvidíme velkou změnu, protože to pro všechny znamená nové motory. A také uvidíme, jak se větší objemy vracejí,“ uvedl Walliser pro WhichCar. „Očekávám, že motory plnící Euro 7 budou mít v průměru o 20 % větší objem. Hodně výrobců se ze čtyř (válců) přesune k šesti a z šesti k osmi,“ pokračoval Walliser.

Zároveň ovšem neopomněl zmínit, že nová opatření budou v jasném rozporu se snahou snižovat emise CO 2 , které tak půjdou nahoru. „Nemůžete splnit všechny standardy bez spotřebovávání paliva. Zní to šíleně, ale v současnosti je to technický fakt.“

„Nové regulace bude skutečně těžké splnit, neboť budeme mít zcela jiné emise při studených startech a mnohem větší katalyzátory. A když říkám větší, myslím třikrát až čtyřikrát, takže v každém autě bude malá chemická továrna, která to bude kontrolovat,“ dodal Walliser.

Pro Porsche, stejně jako pro další výrobce (nejen sportovních) automobilů to tedy bude znamenat nutnost vyvíjet nové motory, což by zejména u modelu 911 mohlo být celkem náročné. Porsche se ale nevzdává. Cílem je zachovat šestiválcové motory, ty však budou muset být dramaticky přepracovány.

Když se pak kolegové z WhichCar zeptali, zda by nové emisní normy moly znamenat úplnou stopku pro atmosférické motory Porsche, Walliser odpověděl: „V současnosti vidíme pouze řešení s přeplňováním turbodmychadlem. Atmosférické plnění bohužel nikoliv.“ Australští kolegové však mají to štěstí, že se jejich emisní normy blíží více těm americkým, než evropským, díky čemuž si budou moci užívat atmosférických motorů pravděpodobně o něco déle

Na konec rozhovoru se ovšem kolegové Wallisera zeptali, jakým směrem by se měla nová generace Porsche 911 vydat, pokud by to bylo čistě na jeho rozhodnutí. „Možná bych ji udělal trochu sportovnější než je současná (generace) 992. A pokud bych si mohl něco přát, tak možná i menší,“ odpověděl Walliser.