Fajn věc, nebo vrchol nevkusu? Porsche nabízí pro starší sporťáky dotykovou obrazovku

Existuje celá řada společností, které se věnují renovacím toho nejlepšího z automobilového světa. Zatímco některé firmy se snaží co nejvíce přiblížit originálu, jiné více pustu uzdu fantazii a namontují do auta i to, co tam historicky tak úplně nepatří. Že by ale něco takového udělala samotná automobilka? A ještě tak zvučná, jako je Porsche?

Ano. Porsche Classic představuje Porsche Classic Communication Management (PCCM), což je vlastně moderní multimediální systém pro starší sporťáky německého výrobce. Existují dvě verze, ta jednodušší je vyhrazena starším generacím 911, větší pak těm novějším (od generace 996 dále) a rovněž modelu Boxster.

Základní verze má 3,5” dotykový displej, podporuje digitální příjem rádia a službu Apple CarPlay. Celkový vzhled zařízení se snaží vypadat jako dobový originál, přesto nám přijde, že ta maličká obrazovka je uvnitř nádherného interiéru trochu jako pěst na oko. Pro novější modely je pak připravena větší sedmipalcová obrazovka, které nechybí výše zmíněné funkce, zároveň ale umí i připojení prostřednictvím Bluetooth a má i vestavěnou navigaci.

A cena? Menší provedení přijde na 1440 euro (v přepočtu 39.500 Kč), to větší pak stojí 1606 euro, v přepočtu tedy něco přes 44.000 Kč. Jestli si myslíte, že by něco takového majitele Porsche potěšilo, můžete mu dáreček objednat online v obchodě Porsche Classic.

Nejabsurdnější na tom všem je asi doprovodné video, které Porsche připravilo. Vidíme mladého chlapce, jenž od táty a dědečka tuto úžasnou vychytávku do auta dostal k narozeninám a je štěstím bez sebe. Když jsem před dvěma lety koupil Golf druhé generace (ano, není to poršák, ale stejně…), jako první jsem začal shánět původní dobové rádio. Trvalo to necelý rok a jak s oblibou říkám, zdvojnásobil jsem tím hodnotu auta. Představa, že mi ho někdo vyškubne a k blížícím se narozeninám místo něj namontuje dotykový displej… heh.