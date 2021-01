Nová Honda HR-V se představí již příští měsíc. bude to hybrid

Krátce po zprávách o ukončení výroby druhé generace Hondy HR-V se japonská automobilka rozhodla ohlásit premiéru nástupce. Třetí generace kompaktního SUV se představí 18. února a vůbec poprvé nabídne i hybridní technologii pohonu se dvěma motory, která bude standardem.

Inovativní hybridní pohonné ústrojí s označením e:HEV by podle automobilky mělo nabídnout vysokou hospodárnost a současně dostatek výkonu. Ostatně pro evropské zákazníky nejde o žádnou velkou novinku – hybridy e:HEV nabízí na evropském trhu i modely Honda CR-V a Jazz.

Nová Honda HR-V e:HEV je tak dalším krokem automobilky v její strategii „Electric Vision“, jejímž cílem je postupně do roku 2022 elektrifikovat všechny mainstreamové modely nabízené na starém kontinentu.

Vraťme se ale zpátky ke třetí generaci HR-V, která by měla nabídnout výraznější design exteriéru. Novinka by se měla inspirovat především u nové generace Civicu, celkově by mohla nepatrně narůst a její záď by měla svými tvary připomínat populární segment SUV-Coupé. Ostatně její tvary už automobilka částečně poodhalila s ohlášením premiéry.

Specifikace pohonného ústrojí si zatím Honda drží pod pokličkou. Hybridní systém e:HEV však tradičně kombinuje spalovací motor se dvěma elektromotory, přičemž jeden slouží jako generátor a druhý se stará o pohon samotného vozu.

V současnosti Honda nabízí dvě verze tohoto pohonu. Větší Honda CR-V kombinuje dvojici elektromotorů s 2,0litrovým i-VTEC spalovacím motorem a speciálním jednostupňovým převodem. Menší Honda Jazz má pouze 1,5litrový i-VTEC benzínový motor, zůstává však dvojice elektromotorů a přímý jednostupňový převod.

Podle dřívějších spekulací by měla Honda HR-V využívat pohonný systém odvozený právě od Hondy Jazz, na skutečnost si ale budeme muset počkat až do oficiálního představení. Prozatím nám Honda uvolnila pouze dva snímky, přičemž jeden odhaluje plaketku e:HEV, zatímco druhý ukazuje boční profil zadní části vozu.