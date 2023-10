TEST Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid – Zapomeňte na malý kufr, tady jde o něco jiného!

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Design, interiér

Honda počátkem letošního léta začala v Evropě prodávat nové kompaktní SUV, kterým rozšiřuje svou nabídku v obchodně nejlukrativnějším segmentu vozů SUV nižší střední třídy. Hlavním cílem značky je vyplnit pomyslnou mezeru mezi kompaktnějším modelem HR-V a vlajkovým SUV CR-V. V Česku i dalších zemích Evropy se tak začíná prodávat nová Honda ZR-V s technikou převzatou z nejmodernějšího hybridního Civicu.

Vzpomínám si, že když jsem se už letos v červnu poprvé svezl novou Hondou ZR-V po španělských horských silnicích, příjemně mě překvapila jako jeden z řidičsky nejpříjemnějších kompaktních crossoverů dneška. K tomu se však vrátím až později, protože nejprve si „ZR-Véčko“ představíme z hlediska designu, výbavy i technologií. Důležitou skutečností je, že většinu z toho sdílí se zatím nejnovějším českým Autem roku.

Novinka značky naživo působí až „americkým dojmem“. Ano, zřejmě to zní trochu zvláštně, ale asi neexistuje lepší přirovnání. Nové ZR-V totiž vypadá jako skoro všechna japonská auta pro globální trhy, zejména ten severoamerický. Nevypadá špatně, ale na zadek se z toho prostě neposadíte. Je konzervativní a zbytečně nevyčnívá z davu, protože design není to nejdůležitější, co má zákazníkům nabídnout.

Zvenku je nepochybně usedlejší než sourozenec HR-V, ale v kabině působí mnohem hodnotněji. Moderní architektura interiéru se inspiruje tou v nejmodernějším Civicu, která je jednou z těch nejkrásnějších v dnešních normálních autech. Palubní deska s horizontální lištou s výdechy ventilace má jednoduché a elegantní tvary, ovládací prvky jsou situované směrem k posádce na předních sedadlech, a dokonce tu je i klasické ovládání klimatizace.

Japonci stále respektují filozofii, že řidič má při jízdě koukat na silnici. V ZR-V tak komfortní výbavu neovládáte moderním dotykem na centrální displej infotainmentu jako u evropských konkurentů. Multimediální systém Honda Connect+ umí jen základní funkce a v jednoduché grafice, pocitově až zastaralé, se snadno zorientujete. Ve všech výbavách má standardní 9“ obrazovku, kterou v nejvyšší výbavě Advance doplňuje 10,2“ digitální přístrojový štít.

V nižších výbavách Elegance a Sport je přístrojovka „ZR-Véčka“ vybavena pouze 7“ obrazovkou kombinovanou s analogovým rychloměrem. Pro jednodušší život ve městech i na dlouhých cestách je ZR-V standardně vybaveno mobilní konektivitou služeb Apple CarPlay a Android Auto. K dispozici je vám i bezdrátové nabíjení mobilního telefonu se standardem Qi nebo dva nabíjecí USB porty.

A jaká je ergonomie a praktičnost? Přední sedadla jsou příjemně pohodlná, ale v zadní části bohužel nejsou šikovná sklopná sedadla Magic Seats, známá z jiných modelů značky. Konstruktéři současně upřednostnili vnitřní prostor pro posádku před zavazadlovým prostorem. Sice se i dozadu komfortně posadí dospělé osoby, ale kufr disponuje základním objemem pouze 380 litrů, který schránka pod podlahou rozšiřuje o dalších 10 litrů.

Automobilka uvádí, že nová Honda ZR-V má o dvacet procent větší zavazadlový prostor než menší sourozenec HR-V. Na největší konkurenci v Česku to však nestačí – Škoda Karoq nabízí solidních 521 litrů, díky nimž japonského vyzyvatele doslova strčí do kapsy. Až když začneme řešit techniku a jízdní vlastnosti, začneme objevovat schopnosti, které Japonci umějí lépe než většina evropských konkurenčních výrobců.