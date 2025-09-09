Nová Honda Prelude se sotva ukázala a už ji vytunili. Mugen vypadá ještě lépe
Dvorní úpravce Hondy, Mugen Motorsports, připravuje pro nové hybridní kupé Prelude kompletní aerodynamický paket i sportovní výfuk. Nabídku navíc rozšíří o řadu dalších stylových doplňků.
Lákavá novinka od Hondy se sotva oficiálně, ale ikonický úpravce Mugen už má rozpracovaný bodykit zahrnující karbonový splitter, boční prahy, zadní difuzor a spoiler. Součástí plánu je i nová sportovní výfuková soustava. Vše by se mělo dostat k zákazníkům v roce 2026.
Vedle tohoto připravovaného setu má Mugen už nyní pro Hondu Prelude k dispozici i jiné komponenty. Patří mezi ně karbonové kryty zpětných zrcátek, atraktivní 19palcová kovaná kola BBS nebo vysoce účinný olejový filtr. Ve spolupráci s Yamahou vznikly také speciální výztuhy montované vpředu i vzadu, které omezují kroucení karoserie.
K tomu lze připočíst bohatou paletu doplňků: víčka olejové nádrže a chladiče, luxusní koberce, prahové lišty, matice kol, textilní návlek na nádobku brzdové kapaliny (smysl zhodnoťte sami) nebo různé samolepky. Na jízdních vlastnostech to nic zásadního nezmění, ale vizuální efekt je působivý. Mnohé díly na novou Hondu Prelude jsou již vystaveny na japonských stránkách Mugenu.
Legenda mezi tunery
Mugen Motorsports založil Hirotoši Honda, syn zakladatele značky Honda Soičira Hondy. Firma se účastní japonských závodních sérií Super GT a Super Formula a nabízí aftermarketové díly pro řadu modelů Honda. Mezi fanoušky značky má kultovní status a i přes nezávislý provoz udržuje s automobilkou úzké vztahy.
Honda sama staví novou generaci Prelude jako cenově dostupné, sportovně laděné kupé. Technicky jde o kupé verzi hybridního civiku s dvoumotorovou soustavou o výkonu lehce přes 200 koní. Novinkou je jízdní režim S+ Shift, který pomocí elektromotorů napodobuje charakteristiku spalovacího motoru a klasické převodovky včetně vytočení motoru pro realističtější pocit. V takovém případě může sportovní výfuk přijít vhod.
Začátkem října budeme už novou Hondu Prelude poprvé řídít ve francouzském Nice. Proto se neváhejte zeptat, pokud vás něco konkrétního zajímá.