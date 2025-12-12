Křetínský kupuje sít autobazarů AAA Auto a Mototechna
Jeden z nejbohatších Čechů rozšiřuje své portfolio o jednoho z největších obchodníků s ojetými vozy v Evropě.
Daniel Křetínský je v posledních letech nejdravějším českým miliardářem. Spolu se svými společníky se stal například největším akcionářem společnosti Metro, která v Evropě provozuje stejnojmenné velkoobchody s potravinami a dalším zbožím, jež v Česku známe pod značkou Makro. V britské poště Royal Mail a přidružených společnostech včetně logistické GLS má 80procentní podíl, přičemž tato transakce za 80 miliard korun se stala největší zahraniční akvizicí českého kapitálu v historii.
Po investičních příležitostech za hranicemi Česka se Daniel Křetínský částečně vrací do Česka. Od britsko-polského investičního fondu Abris Capital Partners totiž skrze skupinu EP Equity Investment kupuje společnost Aures Holdings, která ve střední Evropě provozuje síť autobazarů AAA Auto a Mototechna.
Abris Capital Partners v Aures Holdings působil již od roku 2014, v posledních letech se již několikrát snažil svou investici zpeněžit, podařilo se to ovšem až nyní. Cenu, za kterou EP Equity Investment kupuje, není známa.
Aures Holdings v současné době působí ve více než sedmdesáti lokalitách ve čtyřech zemích. Nabízí přes 19 tisíc vozů a denně prodá přes 340 automobilů. Společnost loni zvýšil EBITDA (zisk před úroky, daněmi a odpisy) o čtrnáct procent v přepočtu na 1,7 miliardy korun.
Pro Křetínského, který vedle energetiky působí mimo jiné také v doručovacích služeb, maloobchodu a ve fotbalu (vlastní klub AC Sparta Praha a podíl v anglickém West Hamu United), se jedná o další diverzifikaci již tak dost pestrého portfolia. Vedle toho se jeden z nejbohatších Čechů angažuje také v médiích. Vlastní vydavatelství ve Francii a také je jedním z majitelů skupiny Czech Media Invest, pod níž spadá i naše vydavatelství Czech News Center.
Zdroj: Seznam Zprávy, Aures Holdings a autorský text, foto: AAA Auto a auto.cz, video: auto.cz