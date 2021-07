Nová Kia Sportage ve velké galerii: Ukazuje i to, co jiné automobilky tají

Pátá generace Kie Sportage se zatím představila jen na hrstce oficiálních fotografií, i ta ale stačila k vyvolání pořádné vlny kontroverzních reakcí. Design SUV nemá s předchůdcem takřka nic společného, jeho proměna je hodně radikální a introverty určitě nepotěší. To stejné platí i pro fotogalerii, kterou automobilka nyní poslala do světa a jíž si můžete prohlédnout výše.

Dlužno dodat, že auto vyobrazené na snímcích je korejská specifikace nové Sportage. Podle výrobce bude evropská varianta vypadat jinak, i když podrobnosti zatím zůstávají tajemstvím a nevíme, co přesně si pod pojmem „jinak“ představit. Všeobecně se ale předpokládá, že i na starém kontinentu se Sportage v nové generaci stane těžko přehlédnutelným vozem.

Kromě jiného nás galerie nechává nahlédnout také do interiéru, kde si všímáme jedné zvláštnosti. Pamatujete si, kdy nám kterákoliv automobilka naposledy ukázala, jak vypadá interiér v základní výbavě? Třeba bez obrovské obrazovky multimediálního systému a pouze s malým rádiem? My tedy ne. Až do teď, neboť Kia má v galerii i fotografie obyčejného rádia. Sympatické odhalení, i když nepředpokládáme, že by se taková verze nabízela i v Evropě.