Nová show Richarda Hammonda se blíží, podívejte se na první trailer

Show The Great Escapist uvězní na opuštěném ostrově známého bořiče mýtů a známého milovníka motorismu.

Kromě vytváření motoristické show The Grandtour dostali Clarkson, Hammond i May možnost vytvořit si na Amazonu ještě svůj vlastní pořad, který se bude věnovat tématu dle jejich výběru. A zatímco James May už stihl svůj pořad o cestování po Japonsku natočit, zpracovat i odvysílat, jeho kolegové jsou dost pozadu.

Všichni už dobře víme, že Jeremy Clarkson připravuje show o farmaření, na tu si však budeme muset počkat (zejména kvůli pevně daným obdobím výsevu, sklizně, atd.). Jenže co Richard Hammond? O jeho show už se před časem také psalo, nyní už ale Amazon uvolnil i nový trailer.

Pořad s názvem The Great Escapist, který by měl mít premiéru 29. ledna tohoto roku, bude Richard Hammond uvádět s Torym Belleci, celkem dobře známým, i když bývalým, bořičem mýtů. A z první ukázky je jasné, že se máme na co těšit.

Obě hlavní postavy nové show se totiž ocitnou na opuštěném ostrově, kde budu mít dva úkoly: přežít a pokusit se o záchranu. Využívat přitom budou moci pouze věci dostupné na ostrově a zbytky z vraku lodi, která je na pláži. Z videa je přitom patrné, že si trosečníci svůj pobyt patřičně zpříjemní.

Na záběrech můžeme vidět solidní příbytek, malou závodní dráhu, závodní auta, improvizovaný vrtulník (nebo spíš vírník?), lodě, atd. Ani tahle dvojice se však nevyhne ponorkové nemoci, kvůli níž rozpoutají na ostrově bitvu, do které se podle slov Hammonda zapojí i těžká obrněná divize. Tohle bude rozhodně stát za pozornost.