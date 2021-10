Nová Škoda Superb vykreslena podle uniklých skic. Bude vypadat takto?

Před několika dny se na internetu objevily údajně uniklé oficiální skici nové Škody Superb. Obrázky zveřejnil například web Motor1.com. A právě tyto skici posloužily jako základ pro vytvoření vize čtvrté generace, s níž přichází grafik ruského motoristického portálu Kolesa.ru.

Ten předpokládá, že design se ponese spíše ve znamení evoluce než revoluce. Jeho představa totiž vzhledově výrazně navazuje na současné provedení, přidává však několik nových designových prvků, inspirovaných zmíněnými skicami.

Je tu například větší a trochu jinak tvarovaná maska chladiče, na níž navazují úzké LED světlomety se zajímavě řešeným denním svícením. Poměrně úzká jsou i zadní světla. Při pohledu na ně si určitě vybavíte aktuální Octavii.

Co se karosářských provedení týče, čtvrtá generace by měla dorazit jako liftback i kombík - i když se hovoří třeba o tom, že v západní Evropě by se mohl prodávat jen kombík, zatímco liftback by byl primárně cílený pro východní Evropu. Jistotou je každopádně to, že výroba nového Superbu se z Kvasin přesune do Bratislavy, kde bude vznikat vedle nového Passatu, který však bude k mání už jen jako kombi.

Stylistický návrh pak zpracovává tým aktuálního šéfdesignéra značky Olivera Stefaniho.