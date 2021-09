Tajemná Škoda Superb na Grossglockneru. Je to prototyp nové generace?

Střední třída sice nedosahuje takových prodejních čísel jako kdysi, přesto se jí Škoda zatím nehodlá vzdát. V Mladé Boleslavi se tak čile pracuje na nové generaci modelu Superb, ba co víc, mladoboleslavská automobilka má na starosti rovněž vývoj nového Volkswagenu Passat postaveného na stejném technickém základu. Postupující vývoj naznačují i fotografie maskového Superbu v rakouských Alpách.

Náš čtenář Marek totiž při svém nedávném výletu na Grossglockner potkal v rakouských Alpách maskovaný exemplář Superb Combi, který okamžitě vyvolává otázku, co to vlastně je?

Prototyp totiž využívá karoserii stávajícího Superbu, nové prvky na přídi ale naznačují, že jde spíše o testovací mulu nové generace než o prototyp případného faceliftu stávajícího provedení. Bývá totiž zvykem, že během vývoje se pomocí takových mul se základem ve stávající generaci zkoušejí prvky nových automobilů. Navíc nový Superb má dorazit v roce 2023, a tak na případný další facelift dnešní generace už není moc časový prostor.

Nápis Bremsprobe na zádi konkrétně dokazuje, že tenhle Superb v Rakousku testuje brzdy, ostatně silnice na Grossglockneru se pro takové jízdní zkoušky používá často.

Marek pak přiznává, že v útrobách automobilu byl slyšet spalovací motor. I to je důkaz, že pro příští Superb se nadále počítá se spalovacími jednotkami, byť ve většině případů elektrifikovanými. Vedle plug-in hybridu se počítá s mildhybridy. Pokud to pak emisní normy umožní, základní verze by měly zůstat konvenční, bez pomoci elektromotoru.

Co se pak týče plug-in hybridu, v ústředí koncernu VW Group se počítá s novou generací tohoto ústrojí. Stávající čtrnáctistovku nahradí 1.5 TSI, kapacita použitého akumulátoru se zvýší, pro vyšší dojezd v čistě elektrickém režimu. S tím má souviset i rychlejší nabíjení, díky vyššímu nabíjecímu výkonu.

Škoda Superb čtvrté generace je připravována pro rok 2023. Většina detailů je zatím v rovině spekulací, hovoří se třeba o tom, že v západní Evropě by se mohl prodávat jen kombík, zatímco liftback by byl primárně cílený pro východní Evropu. Jistotou je každopádně to, že výroba nového Superbu se z Kvasin přesune do Bratislavy. Stylistický návrh pak zpracovává tým aktuálního šéfdesignéra značky Olivera Stefaniho.