Nová Toyota Prius oficiálně: V Evropě jen jako plug-in hybrid s výrazně lepší baterií

Automobilka Toyota dnes ráno představila novou generaci modelu Prius, který patří mezi největší popularizátory hybridních pohonů. Jak ovšem nedlouho poté dodalo evropské zastoupení značky, na starý kontinent dorazí nový Prius už jen s novým plug-in hybridním pohonem, zatímco v jiných koutech světa bude i nadále nabízet tradiční hybridní pohon.

Začněme ale od podlahy, respektive od platformy. Základem vozu je druhá generace GA-C platformy z rodiny Toyota New Global Architecture (TNGA). Nová platforma opět přispěla ke snížení hmotnosti, zatímco tuhost vzrostla. Díky optimalizovanému uložení baterií a palivové nádrže přitom vůz slibuje nižší těžiště a ještě lepší jízdní zážitek.

Pod kapotou se ukrývá nová generace plug-in hybridního motoru, který kombinuje 2,0litrový spalovací motor o výkonu 111 kW a nový vpředu uložený elektromotor o výkonu 120 kW. Systémový výkon pohonného ústrojí tak dosahuje 164 kW (cca 223 k), což představuje výrazný nárůst oproti současné generaci, nabízející kombinovaný výkon 90 kW (cca 122 k). Například akceleraci na 100 km/h by tak nový Prius PHEV měl zvládnout za cca 6,7 sekundy.

Cílem techniků bylo zajistit, aby posádka vozu mohla maximum běžných denních jízd absolvovat v čistě elektrickém režimu. Nový Prius proto dostal novou lithium-ion baterii s kapacitou 13,6 kWh (namísto jen 8,8 kW u současné generace), která má větší energetickou hustotu, menší rozměry a je uložena pod zadní lavicí. Dojezd se měl podle automobilky zvýšit až o 50 % a zvětšil se i úložný prostor.

Pro úplnost pak dodejme, že stávající generace měla podle automobilky nabídnout dojezd asi 50 km. S ohledem na dosažení maximální efektivity a získání maxima čisté energie však může Prius opět dostat i solární střechu – tedy volitelně. Ta by přitom za rok mohla údajně vygenerovat dostatek elektřiny k ujetí až cca 1250 kilometrů.

Od techniky se ale přesuňme k designu exteriéru, který je další evolucí klínovitého tvaru, uvedeného druhou generací modelu. V rámci evoluce se přitom designéři zbavili všech zbytečných linek a snažili se dosáhnout hladkého a plynulého designu, inspirovaného přírodním prouděním vzduchu.

Vůz přitom zaujme skutečně elegantní siluetou, přičemž celková výška karoserie se snížila o 50 mm, zatímco nejvyšší bod byl posunut směrem dozadu. Karoserie je také o 46 mm kratší, zatímco rozvor narostl o 50 mm. V podbězích se navíc setkáme s většími pneumatikami – o průměru až 19 palců.

Díky rozšíření vozu o 22 mm však nový Prius vytváří i lehce dynamický postoj, který je umocňován přepracovaným světelným podpisem. Příď vozu působí skutečně progresivně a zajímavě, zatímco záď se snaží zaujmout alespoň 3D světelnými elementy a důrazem na logo modelu.

Černě laděný interiér vozu je podle nové „ostrovní architektury“ modelu Prius rozdělen do tří zón: okolí, modul řidiče a plovoucí přístrojový panel. Okolí řidiče a spolujezdce je podle automobilky prostorné a konstruované ze stylových a hodnotných materiálů, zdůrazněných harmonickými prvky, které mají podtrhovat dynamický dojem a smysl pro účel.

Základem modulu řidiče je sedmipalcový digitální přístrojový štít, tvořený TFT LCD obrazovkou, který se nachází přímo v zorném poli, čímž by měl zvyšovat bezpečnost. Nově navržená palubní deska podle automobilky upřednostňuje komfort, minimální zásah do zorného pole řidiče, ovladatelnost a vzhled.

Kombinuje diskrétní, níže uloženou centrální obrazovku a štíhlé prvky ovládání klimatizace, zatímco na palubní desce je větší obrazovka infotainment systému. Kabina se tak svým uspořádáním blíží například čistě elektrickému crossoveru bZ4X. Ambientní osvětlení vozu by však vůbec poprvé mělo být propojeno s bezpečnostními systémy Toyota Safety Sense. Kromě stylové atmosféry by tak blikáním mělo upozornit i na nebezpečí.

Světová premiéra nové Toyoty Prius probíhá dnes v Japonsku a během autosalonu v Los Angeles. Oficiální evropská premiéra vozu by měla proběhnout až 5. prosince. Do Evropy by pak nová generace plug-in hybridní Toyoty Prius měla dorazit v průběhu jara příštího roku.