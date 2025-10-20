Předplatné
Nové BMW řady 2 označené číslem 3? Není to překlep, nýbrž odkaz na historii

BMW znovu oživuje dvě jména, která mají v jihoafrické historii status kultu. Nové edice 325iS Homage a 333i Homage vycházejí z moderních modelů řady 2, ale vzdávají poctu legendárním verzím řady 3 gen. E30, které v 80. a 90. letech vznikaly právě v Jižní Africe.

V dobách apartheidu nebylo snadné dovážet do Jihoafrické republiky evropské modely, a tak si tamní divize BMW musela pomoci sama. V roce 1985 tak vzniklo BMW 333i – kombinace karoserie E30 a řadového šestiválce z modelu řady 7.

Vyrobilo se jen kolem 210 kusů, projekt vznikl ve spolupráci s BMW Motorsport GmbH a Alpinou. Vozy se vyráběly v závodě BMW Rosslyn u města Pretoria, který byl otevřen už v roce 1973 a stal se prvním výrobním závodem BMW mimo Evropu.

O pár let později následovalo BMW 325iS, přezdívaná „Gusheshe“, určená pro místní závody skupiny N. Pod kapotou měla silnější dvouapůllitrový šestiválec M20, později dokonce dostala i speciální verzi Evo II s objemem 2,7 l. Vzniklo přibližně 500 až 510 kusů, rovněž v Rosslynu. Obě auta se stala ikonami jihoafrických silnic – symbolem výkonu, stylu a technické vynalézavosti v době, kdy BMW M3 do země vůbec nesmělo.

Po více než třech dekádách se BMW rozhodlo obě legendy připomenout – a udělalo to stylově. Každá z novinek vznikne v pouhých 33 exemplářích a bude určena výhradně pro Jižní Afriku.

Dvojky, které se píší s trojkou

BMW 325iS Homage vychází z modelu M240i xDrive. Pod kapotou má třílitrový šestiválec s výkonem 388 koní, interiér zdobí retro tartan a barva Fire Red odkazuje na původní vůz.

BMW 333i Homage staví na základech M2 (G87) – 480 koní, zadní pohon, výrazné ALPINA ráfky a karbonová sportovní sedadla. Každý kus nese štítek s číslováním.

BMW tím vzdává hold své vlastní jihoafrické historii – době, kdy se lokální inženýři museli obejít bez Evropy a vytvořili auta, která si získala srdce místních fanoušků i řidičů. Moderní edice „Homage“ ten příběh vyprávějí znovu, tentokrát s moderním výkonem.

Závod BMW Rosslyn, kde vznikaly původní 333i i 325iS, dnes stále funguje – nyní vyrábí SUV X3 pro globální trh. Nové edice BMW 325iS Homage a BMW 333i Homage však v Jižní Africe vyráběny nebudou. Podle článku v deníku The Citizen BMW potvrzuje, že tyto vozy budou pocházet z továrny BMW v Mexiku, kde se vyrábí kupé řady 2.

Zdroje: BMW Group South Africa, BMW Blog, The Citizen │Foto: BMW Group South Africa

