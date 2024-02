Novinka značky MG nabídne téměř dvě stovky koní v autě, které svou velikostí není daleko od fabie a vnitřní prostorností ji snadno předčí. Snad kvůli snahy o nízkou prodejní cenu nicméně je co zlepšovat na materiálech v interiéru.

Jednou z hrstky premiér ženevského autosalonu roku 2024 se stalo i MG3, malý hybridní hatchback, který na svou třídu nabízí poměrně vysoký výkon 143 kW (194 k). Jak jezdí, na výstavní ploše autosalonu samozřejmě nevyzkouším, ale řádně novinku prozkoumat jsem příležitost dostal.

Po vzhledové stránce bude MG3 rozhodně kontroverzní, zejména zepředu. Můžu nicméně reportovat, že naživo to je lepší než na fotografiích. Zezadu vozu vážně sluší světelný podpis koncových svítilen - možná proto, že dost silně připomíná ten na předchozí generaci Mazdy 3.

Nová „trojka" má konkurovat Toyotě Yaris, ovšem okamžitě po nasednutí dozadu zjišťuji, že je o kus větší. Obecně prostornost, zejména na zadních sedačkách, je na segment B naprosto vynikající; nebál bych se čínskou novinku v tomto ohledu přirovnat ke Škodě Scala. V kufru už to je o něco horší, ale pořád toho sem s trochou snahy naložíte docela dost.

Kde to už je horší, je oblast kvality materiálů. Interiér je plný tvrdých plastů, které se mohou snadno poškrábat a nejsou příjemné na dotek. To by bylo jedno třeba na horní straně palubní desky, ale stejný lacině působící plast je i na horních hranách výplní dveří nebo obložení středového tunelu.

Potah volantu či středové loketní opěrky je na tom lépe a potah sedaček - ty přední jsou na první dojem docela pohodlné a i hezky vypadají -, tlačítka na volantu ovšem opět materiálovou kvalitou pokulhávají. Pořád je však možné, že sedím v předprodukčním kusu, či snad i prototypu, a že to v sériové výrobě bude lepší.

MG má co zlepšovat po stránkách displejů a infotainmentu; jaké to bude v nové „trojce", zjistíme, až se s ní svezeme. Stejně tak se dozvíme, jak funguje třístupňová (sic) automatická převodovka i zbytek hybridního pohonného ústrojí, který sice nabízí působivý kombinovaný výkon, ale hodnota zrychlení na stovku rovných 8 sekund kdovíjakou dynamiku neslibuje.