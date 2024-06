Nové MG3 poprvé naživo na silnici. Ptejte se, co vás zajímá

Poprvé testujeme nové hybridní MG3. Co vás o novince zajímá? Zeptejte se v komentářích a my zjistíme odpověď.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Už brzy se v Česku začne prodávat nové MG3, které u nás bude konkurovat populární Toyotě Yaris i dalším malým hybridním hatchbackům. Znovuzrozená britsko-čínská značka svou novinku poprvé oficiálně představila letos v únoru, a právě teď jsme na prvních jízdách v Řecku, kde pro vás zjišťujeme nejen první opravdové jízdní dojmy, ale také všechno, co vás o novince zajímá.

Již tradičně vám dáváme příležitost zeptat se nás, co vás na novém MG3 zajímá a my to pro vás vyzkoumáme na místě, nebo se rovnou zeptáme přítomných zástupců značky. Současně už vám můžeme ukázat i první vlastní fotografie z reálného prostředí. Na snímcích můžete vidět jednu ze sedmi barev – žlutou Morning.

Současně připomínáme, že novinka od MG zakládá na atmosférické zážehové patnáctistovce s maximálním výkonem 75 kW pracující v Atkinsonově cyklu s termodynamickou účinností 41 procent. Standardní spalovací jednotka je doplněna elektromotorem o výkonu 100 kW a generátorem elektřiny o výkonu 45 kW. Elektrická energie je uložena v akumulátoru s kapacitou 1,83 kWh. Ve výsledku tak kombinovaný systémový výkon dosahuje 143 kW (195 koní).

MG3 akceleruje z 0 na 100 km/h za 8 sekund, slibuje automobilkou udávanou kombinovanou spotřebu paliva 4,4 l/100 km a umí jet i čistě na elektřinu, pokud to umožňuje aktuální stav nabití baterie.

Video se připravuje ...

Pokud vás tedy o novém MG3 cokoliv zajímá, napište nám do komentářů pod tento článek a my to zjistíme za vás. Odpovědi na vaše dotazy najdete v našich prvních dojmech, které vám na Auto.cz přineseme již brzy.